El Hiopos Lleida quiere renovar a Batemon, Oriola y Walden

Sellada virtualmente la permanencia, que podría ser matemática este jueves si el Coruña pierde su partido aplazado ante el Barça, el Hiopos Lleida ya puede empezar a planificar con calma pero sin pausa la plantilla 2025-2026. De hecho, el club lleva ya días trabajando en ello y tiene abiertas negociaciones con varios jugadores para renovar.

De la plantilla actual hay cuatro miembros que tienen contrato en vigor, que son Oriol Paulí, Rafa Villar y los dos últimos fichajes, Demajeo Wiggins y Rafa Sanz, si bien los dos primeros, que ocupan dos de las cuatro plazas de cupos nacionales, tienen una cláusula de salida al final de la presente temporada que el club espera que no ejecuten, consciente de que tendrán ofertas tras la buena campaña que están haciendo.

Del resto de componentes, el objetivo prioritario es renovar a James Batemon, cuyo fichaje ha sido determinante en el cambio de rumbo del equipo en los últimos dos meses. La dirección deportiva ya ha presentado oferta a su agente, sabedor de que no será nada fácil porque el estadounidense tendrá muchas ofertas sobre la mesa. También se presentará oferta de renovación por Pierre Oriola, una de las almas del equipo dentro y fuera de la pista, y por Corey Walden, por su polivalencia y calidad. Luka Bozic es otro de los objetivos y ya se ha hablado con el Valencia para prorrogar la cesión, mientras que el resto (Bropleh, Hasbrouck, Madsen, Muric y Hamilton) no entran inicialmente en los planes.

Aliaga: “El tiempo nos dará la visión real de lo que hemos conseguido”

Albert Aliaga celebró como un jugador más en la pista la permanencia virtual lograda tras la victoria sobre el Murcia, un logro que “tenemos que poner en valor, porque es un éxito lo que estamos haciendo. Estar donde estamos ahora es un éxito, y la perspectiva del tiempo nos dará la visión real de lo que hemos conseguido, que no es poco”, declaró.

El presidente del Hiopos Lleida desveló que “cuando ganamos en Granada tenía claro que nos íbamos a salvar, porque fue una victoria clave, la que nos da mucha tranquilidad”, y destacó que los cambios que ha sufrido la plantilla es algo positivo. “Creo que hay un error de interpretación, porque los movimientos de la plantilla son buenos y es sano, y demuestra que el club, dentro de sus limitaciones, tiene potencial y está atento al mercado. Todos nos tenemos que mentalizar que un equipo ACB es esto. ¿Qué equipo no ha hecho cambios?”, se preguntó.Sobre el futuro apuntó que “si nos salvamos definitivamente tenemos que hacer las cosas mejor, y cuando digo mejor me refiero a que tendremos más tiempo para planificar, porque en mayo ya podremos comenzar cuando el año pasado lo tuvimos que hacer en julio”. En cuanto a la afición se deshizo en elogios. “Es espectacular, y estoy convencido de que aún podemos ir a más. La gente del Murcia fliparon el domingo con el ambiente del pabellón”, indicó.

El club acabará con casi un millón más de gastos de lo previsto

Los movimientos inevitables que el Hiopos ha tenido que hacer para mejorar la plantilla harán que los gastos se disparen por encima de las previsiones. “Pensábamos inicialmente que nos iríamos a un presupuesto en torno a los 3,8 millones de euros, pero al final acabaremos con 4,6 o 4,7 millones, casi un millón más de lo que pensábamos, lo que quiere decir que todos, nosotros los primeros, tendremos que hacer un esfuerzo más. Hay que ser conscientes de que estamos en la mejor Liga de Europa y habrá que mejorar en todo”, avisó Aliaga.