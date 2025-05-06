El Lleida se da 10 días para definir su futuro: o llega capital o se liquida el club

Una vez finalizada la temporada en Segunda RFEF el domingo, el futuro del Lleida CF sigue siendo toda una incógnita, con el presidente Luis Pereira sin responder a los gestores de la entidad en Lleida, que están trabajando contrarreloj para cerrar la llegada de nuevos inversores y han fijado el jueves de la próxima semana, día 15, para definir su futuro.

Según ha podido saber SEGRE, el club se da estos diez días para culminar las negociaciones con los grupos interesados en invertir en la entidad, que puedan dar respuesta a la crítica situación económica que ha llevado al club al borde de la desaparición, con los trabajadores del club, la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo sin cobrar con normalidad desde el mes de enero.

Liquidar la entidad

Si entonces no se ha llegado a un acuerdo para que entre nuevo capital en el club, los actuales gestores trabajan con la idea de iniciar los trámites para liquidar la entidad, teniendo en cuenta que no se ha presentado el preconcurso de acreedores que se anunció en una rueda de prensa conjunta del presidente, Luis Pereira, y el adjunto a la presidencia, Marc Torres, el 4 de abril.

Pereira sigue sin contactar con los dirigentes de la entidad en Lleida desde mediados del mes pasado, según las fuentes consultadas, ni tampoco ha dado explicaciones a la plantilla ni al cuerpo técnico, que hoy pondrán fin a su temporada tras reunirse con el director deportivo, Raúl Fuster, y otros miembros del club.

A partir de ahora, los jugadores podrán reclamar las cantidades que se les adeudan –aproximadamente cuatro meses– a través de la Comisión Mixta de la AFE.

Aval

Las fuentes del club consultadas por SEGRE explicaron que el aval de 156.000 euros que se aportó a la Federación para afrontar la presente temporada podría servir para cubrir gran parte de la deuda con la plantilla. Si el club encuentra los inversores necesarios para evitar el cierre, deberá alcanzar un acuerdo para saldar las deudas con la plantilla antes del 30 de junio en caso de que se abra la Comisión Mixta a través de AFE, ya que si no lo hace sería castigado con el descenso de categoría.