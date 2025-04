El Lleida CF, al borde de su desaparición si en 3 meses no encuentra inversores

El Lleida CF se encuentra en una situación límite, que le puede abocar a la desaparición dentro de tres meses si no encuentra la inyección económica necesaria para renegociar sus deudas. Por ello, la semana que viene presentará un preconcurso de acreedores, ya que no puede afrontar los pagos a trabajadores y proveedores.

Para conseguir los ingresos necesarios, el club está negociando con dos grupos inversores interesados, que, si prosperan las negociaciones, deberían tomar el relevo a Luis Pereira, quien anunció que no seguirá la próxima temporada. No obstante, si dentro de tres meses no se alcanza una solución, se presentará el concurso de acreedores y la desaparición del club solo se evitaría si alguien asume la deuda actual, cifrada en unos 4 millones de euros. Sin embargo, según ha podido saber SEGRE, llegada dicha situación, el club debería decidir si el concurso es o no de liquidación.

Así lo explicó Marc Torres, el adjunto a la presidencia, que compareció ayer junto al presidente Luis Pereira para dar explicaciones sobre la actual situación de tensión de tesorería, que genera los impagos que viven los trabajadores del club, provocados, según Torres, por tres factores principales.

El primero, el no retorno del aval para inscribir al equipo en la temporada 2023-24 por parte de la RFEF, que provocó arrancar la temporada con un déficit de ingresos de 400.000 euros (246.000 por el aval de la 2023-24, algo por lo que el club ha presentado una denuncia, acusando de apropiación indebida a la RFEF; y el resto por lo que Pereira tuvo que avalar para la inscripción de la presente campaña). El segundo, la aparición de otros 800.000 euros de deuda con la Agencia Tributaria –que se suman a los 1,7 millones anteriores–, correspondientes a los ejercicios entre 2019 y 2021, cuando los Esteve dirigían el club; y el tercero, la retirada de un posible inversor, que “puso el freno de mano” tras el conflicto con la Paeria por el convenio del Camp d’Esports.

Por todo ello, Torres argumentó que “pedimos el preconcurso de acreedores para parar el tiempo, lo que nos debe permitir renegociar las deudas y seguir trabajando para que el capital externo dé liquidez y solvencia”. Reconoció que un descenso a Tercera RFEF dificultaría la operación y que “queremos que al final de temporada estén pagadas las nóminas”. “Tenemos tres meses para encontrar una solución, si no llega, se presentará el concurso del club y se producirá su liquidación, a no ser que alguien aparezca y asuma toda la deuda, de unos cuatro millones”, añadió Torres, quien detalló que “estamos negociando con dos grupos de fuera de Lleida, pero la situación tampoco ayuda”. De hecho, Pereira, en una de sus pocas palabras por su dificultad en el habla, dijo que “yo no voy a continuar el año que viene”.