Un farmacéutico de Fondarella saca al mercado un test para detectar la sepsis en menos de tres horas

La empresa emergente Loop Diagnostics ha sacado al mercado un test rápido que detecta la sepsis en fases iniciales a partir de una muestra de sangre y ofrece resultados en menos de tres horas. La firma, cofundada por el farmacéutico de Fondarella Eduard Guerrero, ha obtenido la marca CE de Conformidad Europea de Diagnóstico In Vitro (IVDR), una normativa que le permite iniciar la comercialización a hospitales europeos y, de hecho, ya están en negociaciones para distribuir el test en España, Italia y Reino Unido. Para impulsar la nueva fase de expansión, la empresa ha abierto una ronda de financiación de 5 millones de euros, que se suma a la de 3 millones de euros de 2023 que permitió completar la fase de industrialización.

La sepsis es una de las principales causas de muerte hospitalaria, responsable de más de 700.000 muertes al año en Europa. El diagnóstico precoz es un reto clínico, ya que más del 40% de los casos no se detectan a tiempo, hecho que empeora el pronóstico y tratamiento.

Según estimaciones de la empresa, el test, denominado SeptiLoop, puede reducir la mortalidad hasta un 15%. También contribuiría a disminuir el uso de antibióticos hasta el 30% y, todo ello, ahorraría al sistema sanitario europeo hasta 49.000 millones de euros anuales.