Detenido un trabajador de un centro de formación de Lleida por estafas con las matrículas

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves en Lleida a un hombre de 29 años como presunto autor de un delito de estafa. Según ha explicado la policía, la detención es el resultado de una investigación iniciada tras tener conocimiento que el trabajador de una empresa de formación podría haber estafado al centro más de 14.000 euros.

El modus operandi utilizado por el trabajador consistía en facilitar a los alumnos que se querían inscribir en el centro unas cuentas corrientes ajenas a la empresa para hacer el pago de la matrícula. Posteriormente, el trabajador introducía el importe de la matrícula en el sistema informático a coste cero con el fin de esconder la operación real y no levantar sospechas.

Cuando la empresa sospechó que algunas de las matrículas no las habían pagado solicitó una auditoría a una empresa externa y denunció los hechos a los Mossos d'Esquadra. Finalmente, se constató que el trabajador, presuntamente, había efectuado del pasado mes de marzo hasta finales de julio 21 operaciones fraudulentas estafando a la empresa unos 14.000 euros.

La investigación finalizó el pasado jueves con la detención en Lleida del presunto autor de los hechos. El arrestado pasó a disposición judicial el pasado viernes ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida.