Sanción de 29 partidos a un jugador juvenil de fútbol sala

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El subcomité de competición de la delegación en Lleida de la Federación Catalana de Fútbol ha impuesto una sanción de 29 partidos al jugador juvenil del Baix Segrià S.R. por agredir el colegiado después del partido disputado el pasado 24 de abril contra el Pardinyes A. Los hechos tuvieron lugar en un encuentro correspondiente a la Segunda división juvenil que finalizó con victoria visitando por 1-3.

El incidente se produjo a raíz del gol que suponía el 1-3 definitivo, marcado por Darouich en el minuto 89 de partido. Inmediatamente después, el árbitro Ramon Jové Pociello mostró tarjeta roja al juvenil del Baix Segrià, que posteriormente agredió el colegiado.

Según detalla la resolución del subcomité de competición en la cual ha tenido acceso este diario, la sanción se ha desglosado en varias partes. La más severa son los 25 partidos de suspensión por la agresión en el colegiado, que parece que tuvo lugar una vez finalizado el partido mientras se dirigían a los vestuarios.

Además, se le han impuesto dos jornadas adicionales para dirigirse al árbitro de manera despectiva, otra por la expulsión inicial, y una última para no abandonar el terreno de juego después de ver la tarjeta roja, presenciando el partido desde otra ubicación.

Precedentes recientes de sanciones graves

Este caso llega poco después de que el mismo comité impusiera un total de 70 partidos de suspensión repartidos entre siete jugadores hace sólo un mes. En aquella ocasión, 36 encuentros recayeron en cuatro integrantes del Miralcamp y 34 más en tres jugadores del Cafeteros d'Alcarràs, ambos equipos de fútbol sala.