Victoria y bronce para Lleida en la Titan Desert, el 'Dakar' de la bicicleta

Ramona Gabriel y Toni Moreno se besan a su llegada a la meta como campeones de Dúo Mixto.

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Lleida volvió a subir al podio en la Titan Desert Marruecos, el denominado Dakar del ciclismo, que este año llegada a la vigésima edición. Ramona Gabriel volvía a cita tras un pequeño parón y lo hizo por la puerta grande, sumando el tercer título, aunque esta vez en la categoría de Dúo Mixto junto a su pareja Toni Moreno. “Estamos muy contentos, y personalmente después de haber ganado dos títulos individuales hacerlo ahora junto a Toni, que me ha acompañado en las nueve ediciones que llevamos a las espaldas, ha sido muy especial”, reconoció la corredora de Ponts.

Iris Gómez, celebrant el bronze amb el seu company Valentí Sanjuan.

El podio de Dúo Mixto lo completó otra leridana, Iris Gómez, que haciendo pareja con Valentí Sanjuan se colgó la medalla de bronce en su segunda participación consecutiva en la Titan Desert.