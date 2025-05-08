El Mollerussa renueva al técnico en Tercera FEB

Después de conseguir el objetivo de ascender a la Tercera FEB, la antigua Liga EBA y la cuarta categoría del baloncesto estatal masculino, el Club Bàsquet Mollerussa ya se ha puesto manos a la obra en la confección de la plantilla 2025-2026. El primer paso ha sido dar continuidad al trabajo de su entrenador, Marc Díaz, que renueva por una temporada –lleva dos en el cargo–, y ya se está hablando con todos los jugadores para conocer sus intenciones. “Estamos hablando con ellos estos días porque hay algún caso que está en duda. Queremos que haya un grueso de jugadores de Lleida porque eso te da identidad, pero está todo muy verde aún, aunque la idea es renovar al menos a la mitad de la plantilla”, afirmó Marc Díaz.

Este es el tercer ascenso de forma consecutiva en dos años, ya que uno de ellos lo logró en los despachos. Después de recuperar la pasada campaña la Copa Catalunya que había perdido el año anterior, el club del Pla d’Urgell adquirió vía compra el pasado verano una plaza en Super Copa, categoría en la que se ha paseado en este último año para alcanzar la Tercera FEB.

Ahora el objetivo, a juicio de su presidente, Pere Codina, es asentarse en esta categoría, pero sin renunciar a nada. “El objetivo del club era llegar a esta categoría y ahora el reto es confeccionar una plantilla lo suficientemente competitiva para no sufrir y lograr la permanencia. Luego, en función de cómo vaya todo, veremos hasta dónde llegamos”, señaló. Sí dejó claro que “queremos una plantilla competitiva, comprometida y con ganas de mejorar, pero hablar de Segunda FEB es hablar mucho, no es un objetivo prioritario”, aseguró.

Marc Díaz, por su parte, se manifestó en los mismos términos que su presidente. “Haremos un equipo lo mejor posible para estar arriba, no para subir, porque no podemos marcarnos este objetivo porque sería irreal, pero que haremos una plantilla competitiva para luchar por estar en los primeros puestos, seguro. Creo que con lo que nos reforzaremos estaremos en buena disposición para conseguirlo”, aseguró.

El club del Pla confía en renovar su vinculación con el Força Lleida

Uno de los objetivos del CB Mollerussa es mantener la vinculación con el Força Lleida y su equipo de ACB Hiopos. Ambas entidades llevan dos temporadas colaborando y la intención de ambas es la de dar continuidad al proyecto. “No hemos hablado todavía pero la voluntad por nuestra parte y supongo que por la del Força Lleida también, es la de continuar con la vinculación, pero nos tenemos que sentar y hablar de ello”, dijo Pere Codina. Esta temporada dos jugadores del equipo del Pla d’Urgell, Gerard Villarejo y el ucraniano Nazar Korol, han participado en los entrenos del equipo ACB.