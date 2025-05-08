Fin a la investigación contra Joan Soteras

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial ha informado a Joan Soteras y el resto de investigados por una posible corrupción en la Federación Catalana de Fútbol (FCF) durante los procesos electorales de 2023, que deja de investigar el caso, según un comunicado enviado a los medios ayer por la tarde por la FCF.

En dicho comunicado, se asegura que “después de un año de investigación, y que ni siquiera hayan pasado por el juzgado, la justicia pone límite a la denuncia presentada por el Sr. (Juanjo) Isern y otros clubes minoritarios contra Joan Soteras y otros directivos y empleados de la FCF sobre falsedad documental y administración desleal. La Audiencia ha declarado que no existe ‘una razón plausible’ de extender la investigación”.

Por su parte, Miguel Galán, Presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (CENAFE) que denunció a Soteras y sus directivos, dijo que el comunicado de la FCF “contiene información errónea e interesada”. “Es importante aclarar que la causa que sigue en Sabadell continúa activa y no ha sido archivada”. Y añade: “El uso de los medios federativos para emitir comunicados con información falsaria podría constituir una infracción muy grave, lo que podría resultar en la inhabilitación de Joan Soteras y directivos implicados”. En marzo del pasado año, los Mossos registraron la sede de la FCF por orden judicial en busca de pruebas y documentación relativa al proceso electoral además de información que había en los ordenadores y actas relacionadas con los comicios.