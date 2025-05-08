Jesús Jiménez logra el podio en Portugal y sigue líder

El Ford Fiesta Rally3 Evo de los leridanos Jiménez y Paz durante uno de los tramos del rally portugués.

El piloto de Alcarràs Jesús Jiménez y su copiloto Nacho Paz, de Solsona, lograron subir al tercer escalón del podio en el Rally Terras d’Aboboreira, segunda prueba de la Past Rally3 Trophy Iberia disputada el pasado fin de semana en Portugal. Este resultado permite a los leridanos sumar los puntos necesarios para mantenerse en lo más alto de la clasificación general del campeonato.

Las condiciones meteorológicas adversas marcaron la competición, con lluvias persistentes que convirtieron los tramos portugueses en un auténtico desafío para todos los participantes. “Fue un fin de semana muy duro, la lluvia no nos dio tregua en ningún momento”, declaró Jesús Jiménez, quien el pasado año se alzó junto a Nacho Paz con el título del Campeonato de España de Rallies de Tierra-Rallycar en la categoría de dos ruedas motrices Rally4.

Los frecuentes cambios de superficie y agarre dificultaron enormemente la conducción en los tramos del rally luso. A pesar de estas complicaciones, el Ford Fiesta Rally3 Evo de Jiménez y Paz supo adaptarse a las circunstancias y mantener un ritmo constante durante toda la jornada del sábado, lo que les permitió asegurar la tercera posición. Además, ocuparon la cuarta plaza de la prueba a nivel europeo, ya que se disputaba paralelamente el Campeonato de Europa de rallies de tierra.

Tras consolidar su liderato en la general de la Past Rally3 Trophy Iberia, los integrantes del equipo PCR Sport ya tienen la mirada puesta en su próximo reto. La siguiente cita del calendario tendrá lugar en León los días 6 y 7 de junio, donde Jiménez y Paz intentarán reforzar su posición en lo más alto de la clasificación. Tras las dos primeras pruebas disputadas lideran la general con 35 puntos, seguidos de los argentinos Juanma Grigera y Marcelo Der Ohanessian con 29 puntos, mientras que el tuco Kerem Azaz junto al francés Silvestre Corentin son terceros.

Esta competición se disputa de forma íntegra en superficie de tierra entre España y Portugal. El premio final para el ganador al final de las seis pruebas del campeonato será correr un rally con un Ford Fiesta Rally2 preparado por la firma asturiana Past Racing.