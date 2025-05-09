El Hiopos Lleida espera otro desembarco en el Palau Blaugrana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida no estará solo este domingo en el Palau Blaugrana, donde podría certificar definitivamente la permanencia matemática en la Liga Endesa ACB en caso de conseguir la victoria. Para conseguir esta gesta los de Gerard Encuentra no estarán solos en el coliseo azulgrana, ya que se espera otro desembarco masivo de seguidores. El club ha vendido algo más de 300 localidades entre sus abonados, aunque prevé que la presencia de leridanos en las gradas superare de largo el medio millar.

En juego estará una permanencia matemática que se está demorando, sobre todo porque los dos últimos clasificados se resisten a abandonar la lucha. Es el caso del Leyma Coruña, que ayer se aferró a las pocas opciones que aún tiene de mantenerse en la Liga Endesa ACB y dio la gran sorpresa ganando al Barça (93-92) en el partido que completaba la trigésima jornada. Los coruñeses estaban obligados a ganar para alargar la esperanza, un tanto remota, de salvación, y evitaron el primer match ball que les podía devolver a la Primera FEB. Dominaron todo el partido ante un Barça aún tocado por la eliminación europea del martes y solo reaccionó en el último cuarto, situándose a solo un punto, pero se quedó sin premio.