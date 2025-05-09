Las tres últimas jornadas de Liga pueden no verse por televisión

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La retransmisión de las tres últimas jornadas de la Liga está en vilo después de que la Confederación General de Trabajadores de Catalunya (CGT) anunciara ayer una huelga en Eumovil, una empresa de Mediapro encargada de retransmitir los partidos de fútbol en España, desde el 14 al 27 de mayo. El motivo es que los trabajadores exigen “soluciones urgentes” y garantías de continuidad laboral después de que LaLiga que preside Javier Tebas anunciara que prescindirá de Mediapro para televisar los partidos de la competición a partir de la temporada que viene y durante, al menos, cinco años.

El personal denuncia que la nueva empresa que sustituirá a Mediapro a partir de la próxima temporada, la suiza HBS, no les ha dado garantías de que les mantendrá las condiciones que tienen actualmente y por ello van a la huelga. Es decir, quieren seguir trabajando en las mismas condiciones y con los mismos derechos que tenían hasta ahora, al margen de si se produce una subrogación a HBS o el mecanismo legal que Mediapro pacte con la misma una vez en las próximas semanas deje de tener los derechos de explotación televisivos de la competición.

Desde la CGT informaron que los trabajadores quieren “un documento firmado y vinculante antes de que acabe la Liga, donde se asegure que no se perderán condiciones ni derechos adquiridos”. Además, solicitan “que se garantice que no se hará un ERE de aquellos que no sean subrogados y se queden trabajando en las empresas del grupo Mediapro”.

La huelga afectaría a la retransmisión de partidos como el Barça-Espanyol, el Real Madrid-Sevilla, el Girona-Atlético o el Valencia-Athletic, así como a otros encuentros de las dos últimas jornadas de Segunda División.

Masip dice que el árbitro les amenazó

El asesor del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, Enric Masip, reveló ayer que el árbitro polaco Szymon Marciniak amenazó al equipo azulgrana, yendo al banquillo de manera “muy brusca” en el minuto tres del choque para decirle a Hansi Flick que se apartase del campo tras protestar dos acciones sobre Lamine Yamal y Dani Olmo. “Le dijo a Flick que se aparte y empezó a amenazar”, señaló Masip.

Apelación desestima el recurso de Osasuna

El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó ayer el recurso del Osasuna por la posible alineación indebida del jugador del Barcelona Iñigo Martínez en el encuentro disputado el 27 de marzo en el Estadio Olímpico Lluis Companys y que concluyó con victoria azulgrana (3-0).