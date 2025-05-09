Lleida acaricia los Juegos

La Federación Española de Deportes de Invierno ha hecho oficial el listado de deportistas que formarán parte de la estructura de los equipos nacionales de las diferentes especialidades durante la decisiva temporada 2025-2026, en la que se otorgarán las plazas olímpicas para los Juegos de Invierno que tendrán lugar en Milano-Cortina (ITA) a partir del 6 de febrero. En total, 34 deportistas conformarán las selecciones estatales, de los cuales seis son leridanos.

En el denominado Equipo A, reservado a los deportistas que tienen prácticamente todos los números para estar presentes en los Juegos, figuran los fondistas Jaume Pueyo y Bernat Sellés. El esquiador de La Seu d’Urgell y del CEFUC, que ya hizo su debut olímpico en la anterior cita disputada en Pekín en 2022, ha completado otra gran campaña en la especialidad de Sprint, consiguiendo entrar en el Top 30 de la Copa del Mundo.

Esta temporada ha logrado un Top10 mundial en Lahti (Finlandia), demostrando que puede aspirar a todo en los años venideros y se ha confirmado como una de las grandes opciones españolas para los Juegos Olímpicos. De hecho, el urgelense ya ha conseguido los tres criterios que se exige para estar en Milano-Cortina, que debe refrendar este año. “No se puede dar por hecho porque aún no es oficial, pero en condiciones normales iré”, reconoce Pueyo, que tiene claro sus retos en la cita italiana. “Iré con un objetivo más alto, más ambicioso. La primera vez en Pekin fue como un premio y el objetivo era coger experiencia, pero en estos segundos Juegos me gustaría ser más competitivo y estar delante, y si pudiera conseguir un diploma (entrar en el Top 8) sería fantástico”, asegura.

También está en el Equipo A Bernat Sellés, del Cerdanya Nòrdic, otro de los claros aspirantes a estar en los próximos Juegos. El esquiador de Lles de Cerdanya hizo historia junto a Pueyo el pasado mes de diciembre al llegar a los cuartos de final de la prueba esprint por equipos de la Copa del Mundo de Ruka, en Finlandia, la primera vez que España metía a dos representantes en las eliminatorias finales en una prueba de este calibre. Además ha conseguido meterse por primera vez también entre los 30 primeros en el Sprint Clásico de Ruka (FIN), terminando en el Top 24. “He cumplido alguno de los criterios que piden y si todo va normal creo que iré, pero hay que ver cómo acaba todo en enero”, explica Sellés, que no esconde que ir a unos Juegos “es el sueño más grande al que puede optar un deportista”. Pese a que queda aún un buen trecho, reconoce que “veo que lo tengo en la punta de los dedos conseguirlo, así que las expectativas son altas”.

España tiene aseguradas ya dos plazas en fondo en los Juegos de Milano-Cortina, y todavía puede obtener un tercer billete. De conseguirlo, el también leridano Marc Colell (CEFUC), que este año ha debutado en la Copa del Mundo, sería uno de los claros aspirantes. De hecho, Pueyo, Sellés y Colell ya estuvieron el pasado mes de febrero en el Mundial absoluto de Trondheim (Noruega), la primera vez que Lleida aportaba a tres representantes.

Tres leridanos forman parte de la selección B para esta temporada

En la segunda selección española para la temporada 2025-2026 figuran otros tres leridanos, Marta Visa, que ostenta el récord español en esquí de velocidad y ha sido cuarta en la Copa del Mundo; el aranés Abel Moga, uno de los participantes en el Freeride World Tour, disciplina que pretende ser olímpica de cara al año 2030, y el mencionado fondista Marc Colell. La formación C, por su parte, está integrada entre otros por el aranés Marc Ubeira (CAEI), en la especialidad de alpino, y por la barcelonesa Nur Torres, perteneciente al CAEI aranés.

Al margen de los equipos A, B y C, la Federación Española ha elaborado también un listado adicional de deportistas que no forman parte de las selecciones nacionales pero que tendrán un seguimiento especial debido a su proyección, dotándoles de una serie de ayudas para la consecución de sus objetivos. En el denominado Grupo Especial se encuentra el barcelonés del CEVA de la Val d’Aran Tomás Barata, que el pasado mes de enero se colgó la medalla de bronce en la combinada de esquí alpino de la Universiada de Invierno disputada en Turín.En el programa de seguimiento figuran cuatro esquiadores de Lleida más: los araneses Pablo Moreno, de esquí de fondo, y Naia González, de alpino, ambos del CAEI, y los también fondistas Pau Molins, de Sant Llorenç de Morunys, y Bernat Cadena, de Montferrer, los dos pertenecientes del CENA de Tuixent. También forman parte de este grupo de seguimiento la gerundense Joana Puig, del Cerdanya Nòrdic de esquí de fondo, y las barcelonesas Chloe y Bruna Fàbrega, del equipo de esquí alpino del CAEI.