Encuentra: “Necesitamos lograr una victoria más”

Gerard Encuentra no da aún por finiquitada la permanencia pese a la amplia ventaja que tiene el Hiopos. “A mí me gusta ser siempre más bien cauto. Hasta que no sea algo matemático, pues tranquilidad, la justa”, dijo. Y es que, con una victoria más, la permanencia ya sería un hecho, y también con la derrota de los dos colistas, Granada y Coruña. No obstante, insiste en que el objetivo debe alcanzarse por méritos propios: “Dependemos de nosotros mismos y lo queremos conseguir nosotros, no por deméritos de otros equipos. Vamos con ese objetivo, de intentar sumar cuanto antes una victoria más para conseguirlo”, afirmó.

El balance de la temporada hasta ahora no puede ser más positivo. “Llevamos 11 victorias en 29 partidos, que habla muy bien de lo que hemos hecho, una cifra con la que el año pasado, o la mayoría de años, los equipos ya se habían salvado”, destacó Encuentra, que añadió: “Nunca hemos estado en zona de descenso, pero sí en una zona en la que no nos permitía relajarnos ni lo más mínimo”. La victoria ante el Murcia ha aliviado parte de esa presión, aunque el mensaje es claro: “No podemos caer en que esa liberación sea un ‘bueno, ya está’. El equipo necesita ganar una más, y lo que queremos es hacerlo cuanto antes”.

La preparación del partido de este domingo en el Palau Blaugrana ha estado condicionada por el estado de varios jugadores. Ni Bozic ni Batemon se han podido entrenar aún, el croata por un proceso gripal y el estadounidense por un golpe en las costillas, mientras que Walden se ha perdido alguna sesión después de su reciente paternidad. “Los que han estado han entrenado bien, conocen las dificultades mentales y físicas que se acumulan a estas alturas de temporada”, avisó Encuentra, que no se fía del estado en el que llegará el Barça, tocado aún por la eliminación europea y tras perder este jueves en la pista del colista Coruña. “Tenemos que aplicar lo mejor que podamos nuestro plan de partido y ojalá nos dé para hacer un partido competitivo y, ¿por qué no?, ganarlo”, dijo, para añadir: “Este año, si no me equivoco, el Barça ha perdido 12 partidos en la Liga ACB. Por lo tanto, es un equipo que ha perdido contra rivales directos nuestros. ¿Por qué no pueden perder también contra nosotros?”, se preguntó.