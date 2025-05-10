Marc Márquez da un recital con récord incluido en Francia

Marc Márquez, ayer durante la ‘Practice’ en Le Mans, en la que batió el récord de la pista. - EFE

Marc Márquez (Ducati) fue el gran dominador ayer en el GP de Francia, sexta cita del Mundial de Motociclismo, y cerró el día con nuevo récord y mejor tiempo en la ‘Practice’ de de MotoGP, mientras que sus compatriotas Manuel González (Kalex) y David Muñoz (Husqvarna) dominaron en Moto2 y Moto3, respectivamente.

El ocho veces campeón del mundo regresó con fuerza en Le Mans tras su caída en el Gran Premio de España que le hizo ceder el liderato, por un solitario punto, a su hermano Àlex (Ducati) –ayer quinto– y avisó de que está dispuesto a no volver a dar tregua tras una primera toma de contacto que confirmó la mejoría de Yamaha.

El de Cervera ya dejó claro desde la primera sesión de entrenamientos libres que volverá a ser seguramente el rival a batir. Fue el único capaz de bajar del 1:31, con un sensacional 1:30.764 y ya metiendo más de medio segundo al segundo más rápido, en este caso el sudafricano Brad Binder (KTM), y con Àlex Márquez y el Francesco Bagnaia (Ducati) algo más lejos.

Y en la ‘Practice’ de horas después el panorama no cambió. Marc Márquez se mostró imbatible pese al órdago que le lanzó un Quartararo que evidenció el paso adelante de Yamaha ofrecido en Jerez. Sin embargo, el leridano fue implacable y se quedó con el mejor tiempo con una espectacular vuelta de 1:29.855, una décima mejor que la de Jorge Martín el año pasado, para firmar un nuevo récord de la pista.

Nadie más pudo bajar del 1:30, aunque Quartararo se quedó muy cerca de hacerlo (1:30.032) y demostró que puede ser candidato a repetir la ‘pole’ que logró en el Gran Premio de España, mientras que Bagnaia también mejoró mucho sus prestaciones y no se quedó lejos (1:30.039) de su compañero de equipo.

Por su parte, el líder del campeonato, Àlex Márquez, terminó en el ‘Top 5’, en la quinta posición a cuatro décimas de su hermano y por detrás de su compañero en el Gresini Racing, el murciano Fermín Aldeguer. El australiano Jack Miller (Yamaha), Pedro Acosta y Maverick Viñales (KTM), y los italianos Franco Morbidelli (Ducati) y Marco Bezzechi (Aprilia) completaron el ‘Top 10’.