Marc Márquez suma su sexta victoria 'sprint'

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El piloto leridano Marc Márquez (Ducati) ha conquistado este sábado la victoria en la carrera al esprint del Gran Premio de Francia, sexta cita del Mundial de motociclismo, por delante de Àlex Márquez (Ducati) y de Fermín Aldeguer (Ducati) y se ha aupado al liderato de MotoGP, mientras que dos españoles, Manu González (Kalex) y el 'rookie' Máximo Quiles (KTM), partirán primeros en Moto2 y Moto3, respectivamente.

El de Cervera, que llegaba a Le Mans en la segunda posición de la general a un punto de su hermano, necesitó seis vueltas para adelantar al 'poleman', el francés Fabio Quartararo (Yamaha), y ya no abandonó la cabeza de carrera, sellando su sexto triunfo al esprint este año. Alex y Aldeguer completaron un podio íntegramente español.

Ahora, con el triunfo al esprint, el octocampeón mundial comanda la clasificación de la categoría reina con 151 puntos, dos más que su hermano, y 31 más que el tercero, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que sufrió una caída en el primer tramo de carrera.

Una vez apagados los semáforos, Quartararo mantuvo la posición de privilegio a pesar de que Marc Márquez consiguió ganarle la partida en los primeros metros, antes de irse largo en la curva 1; Alex Márquez, líder tras Jerez, se mantenía tercero tras el francés y su hermano.

La calma inicial se rompió durante la segunda vuelta en Le Mans, justo por detrás del trío de cabeza: el italiano Bagnaia, tercero del campeonato y que había arrancado sexto, se fue al suelo en la chicane Dunlop y se despedía de sus inicios de puntuar en esta carrera a 13 vueltas.

Por delante, Marc trataba de dar caza a 'El Diablo' y estuvo a punto de superarle en la chicane, aunque el piloto galo se defendió. Sin embargo, en ese mismo sexto giro, consumó el adelantamiento para pasar a liderar la prueba y, de paso, el campeonato. Por detrás, Alex presionaba para intentar alcanzar el segundo puesto.

Solo un par de vueltas después, el pequeño de los de Cervera también dejaba atrás a Quartararo aprovechando la gran velocidad de la Ducati en la recta principal, y Fermín Aldeguer (Ducati) se lanzaba a por el podio en el último tramo de carrera. Empezó entonces una lucha encarnizada entre el murciano y el de Niza, con dos toques incluidos antes de que el primero consolidase su tercera plaza. Quedaban aún cuatro giros por delante, sin embargo, ya nada se movió en la clasificación final, salvo la posición de Pedro Acosta (KTM), que se fue al suelo en la vuelta final.

Maverick Viñales (KTM) concluyó quinto; Alex Rins (Yamaha) fue octavo; Joan Mir (Honda) terminó noveno; y Raúl Fernández (Aprilia) finalizó décimo.

Antes, en clasificación, el francés Fabio Quartararo (Yamaha) había volado ante su público para firmar su segunda pole consecutiva en 2025 -tras la de Jerez-, justo por delante de los hermanos Márquez. Su crono de 1:29.324, nuevo récord absoluto del trazado galo, hizo vibrar a sus compatriotas y le garantizó el puesto de privilegio para las dos carreras del fin de semana.

Marc Márquez (Ducati) y el hasta este sábado líder de la categoría reina, su hermano Alex Márquez (Ducati), volvieron a exhibir su regularidad, aunque de nuevo fueron sorprendidos por el de Niza. Mientras, el sorprendente Fermín Aldeguer (Ducati) se aseguró encabezar la segunda línea por delante de Maverick Viñales (KTM) y el italiano 'Pecco' Bagnaia (Ducati), que no pudo mejorar en su último intento y saldrá de nuevo sexto este domingo.

En cuanto al resto de españoles, Raúl Fernández (Aprilia), que tuvo que pasar por la Q1, cerró el 'Top 10' de clasificación. Pedro Acosta (KTM) cerrará la cuarta fila, duodécimo; Alex Rins (Yamaha) saldrá decimocuarto; y Joan Mir (Honda), decimoquinto.