Visita solidaria del Atlètic Lleida

El Atlètic Lleida dio ayer una charla en la Sala Jaume Magre a personas del Centre d’Acollida de la Fundació Jericó en la que se puso de manifiesto como el deporte puede ser una poderosa herramienta de transformación personal y social. Por parte del club asistieron el entrenador Gabri, los jugadores Pau Torres y Toni Vicente, el director deportivo Xavier Bartolo y el responsable de actividades sociales Ramon Folguera. Hoy el Atlètic Lleida, con el play off conseguido, recibe al Prat (18.00). Por su parte, informa Marc Perelló, el Mollerussa recibe al Girona B (18.00) y quiere “celebrar la permanencia ante la afición con una victoria”, según manifestó el técnico Kiku Parcerisas.