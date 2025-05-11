El campeón del mundo cumple: El Vila-sana se sobrepone al cansancio acumulado y a las bajas ganando en la pista de la Coruña

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Vila-sana Cooperativa de Ivars se sobrepuso ayer al cansancio acumulado después de volver de Argentina, donde conquistó el título en el Mundial de Clubs, y se impuso en la pista de la Coruña (0-2). Les leridanas, sin Agudo ni Horche, no estuvieron especialmente brillantes, pero sacaron el partido adelante para seguir a 5 puntos del líder Gijón, que tampoco falló (5-0).

El segundo triunfo consecutivo llegó gracias a la efectividad de la primera mitad, con goles de Dai Silva y Victòria Porta. El 0-1 no tardó a llegar. Fue a los 3 minutos cuando Silva aprovechó un rechazo d'Escalas a tiro de Victòria Porta para inaugurar el marcador. Salvado también tuvo mucho trabajo en Riazor y apareció en uno primero uno contra uno para evitar el empate de las gallegas. El técnico Lluís Rodero paró el partido a los 10 minutos para dar un primer descanso a las jugadoras. Después de una nueva aparición de Salvado, Felamini y Dai Silva tuvieron la ocasión de aumentar la diferencia. Pero no consiguieron superar Escalas. Fue Victòria Porta a quien marcaría el 0-2 a la salida de un tiempo muerto de las locales. En un contraataque de las leridanas, Gime Gómez hizo la asistencia porque|para que Puerta anotara su gol 26 a la Liga. La Coruña a duras penas inquietaba al Vila-sana, que se mostraba muy superior en la conducción de la bola. Sin embargo, las gallegas tuvieron sus ocasiones. Salvado sacó un rasgo|tiro lejano y Maria Porta estuvo muy cerca de marcar el tercero, pero no pudo con la portera local.

Maria Porta volvió a tener la ocasión de marcar el tercero en el inicio de la segunda parte, en la cual la Coruña se tendió más. De hecho, las gallegas tuvieron una gran ocasión en el minuto 34, pero el lanzamiento lateral de Laia Juan se fue al palo. También chocó con el hierro Gime Gómez, un minuto más tarde. El tiempo iba a favor del Vila-sana, pero un gol de las locales las metía de nuevo en el partido. Pero el equipo dirigido por Stanis García se encontró con una Salvado inconmensurable, dispuesta a dejar la portería a cero. Gime Gómez, la cual se vio notablemente cansada, tuvo una nueva oportunidad cuando faltaban 10 minutos para el final. Nueve tiempos de Rodero para coger aire y ocasión de Maria Porta de sentenciar, en una jugada de combinación con Felamini.

La portera del Vila-sana apareció de nuevo en un tiro lejano de las gallegas, que no conseguían tener una referencia clara, ante una buena defensa de las leridanas. Gime Gómez volvió a tener el tercero, pero el tiro chocó de nuevo con el palo. El tercero se resistía. Salvado volvió a sacar un tiro lejano y el partido se fue muriendo. La Coruña se estiró un poco más, con las leridanas ya muy fatigadas. Tuvieron algunas aproximaciones, pero no consiguieron encontrar la manera de tirar y superar Salvado. Al final, el Vila-sana sumó tres puntos muy importantes, ya que Riazor no es una pista fácil, muy fría, y el cansancio acumulado podía afectar más. Les leridanas se mantienen en 5 puntos del Gijón cuando sólo quedan 4 partidos, una misión complicada pero el conjunto del Pla luchará hasta que tenga opciones de ser campeón.

Después de volver de otro desplazamiento difícil, las jugadoras del Vila-sana tendrán una pizca más de descanso, aunque el sábado 17 vuelven a tener partido del OK Liga. El equipo leridano recibe en el Municipal, en las 19.00, el Bembibre, a un rival de la zona baja de la clasificación y ante el cual las del Pla tendrán que sumar los tres puntos.