Empate festivo en Mollerussa

❘ mollerussa ❘ El Mollerussa llegaba al partido con los deberes hechos y a sabiendas de que seguirá siendo equipo de Tercera RFEF la temporada que viene. Los de la capital del Pla d’Urgell contaron con el apoyo de un Municipal d’Esports que presentó una entrada fantástica para despedir una temporada muy sufrida, a la par que satisfactoria, en un partido ante el Girona B, tercer clasificado, que terminó en tablas (1-1) después de que un tanto de Jordi Ars en la segunda mitad neutralizara la ventaja gerundense.

En la primera parte, el Mollerussa recibió un golpe muy temprano con un gol de Pape Dame en el minuto 5, que sorprendió a todos entrando desde segunda línea y estableció la tónica de los primeros instantes del partido. El Girona B impuso su juego, controlando la posesión y generando mucho peligro a través de sus extremos: los leridanos Jastin García y Nil Calderó.

Sin embargo, a partir del minuto 20, el Mollerussa se recompuso y consiguió acercarse a la portería defendida por Sergi Puig. Todas las ocasiones locales tuvieron un denominador común: Jordi Puig, delantero mollerusense que estuvo a punto de igualar el partido en una magnífica jugada individual, pero un corte de Jordi Bas ‘in extremis’ lo evitó. Al final, los del Pla d’Urgell no pudieron reducir distancias y el encuentro llegó con una ventaja mínima para los gerundenses al descanso (0-1).

En la reanudación, los del Pla d’Urgell dieron un paso adelante, pero no consiguieron generar ninguna ocasión de gran peligro. En consecuencia, Kiku Parcerisas movió el banquillo y dio entrada a Miquel Graells, que con un tiro lejano generó la primera ocasión de peligro de la segunda mitad y obligó al guardameta visitante a emplearse a fondo para evitar el empate.

Con el discurrir de los minutos, los locales lo siguieron intentando aunque, por el momento, no eran capaces de igualar el encuentro. Aun así, tanto apretar terminó surtiendo efecto y tras un mal rechace defensivo del Girona B, Jordi Ars igualó el partido con un derechazo desde la frontal del área en el minuto 72 (1-1), consiguiendo así materializar un punto muy trabajado ante uno de los equipos de la categoría que luchará por el ascenso en el play off, mientras que el Mollerusas termina la competición decimotercero, con 41 puntos.

Kiku Parcerisas: “Es un orgullo dejar al equipo en Tercera RFEF”

Tras el partido, el técnico del Mollerussa, Kiku Parcerisas, destacó que “no habría sido descabellado que hubiéramos ganado el partido. Hemos competido de tú a tú ante un superequipo. Estoy superorgulloso”. En cuanto a su aportación en la salvación del equipo, el técnico apuntó que “es un orgullo dejar al club en Tercera RFEF. Hemos conectado muy bien con toda la gente y hemos estado muy a gusto”. El mismo Kiku, tras el partido, dirigió unas palabras a la que ha sido su afición en las últimas 10 semanas, remarcando que “este club es especial y diferente. Los jugadores se lo han dejado todo para poder conseguir la permanencia”. Por otro lado, el capitán del equipo, Putxi, también se dirigió a la grada y lanzó un mensaje de agradecimiento al equipo: “Cuando las cosas estaban mal, todos pusimos de nuestra parte para tirar esto adelante. Lo hemos conseguido”, expresó.