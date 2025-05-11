En busca de la remontada

El AEM buscará hoy (12.30/Lleida TV) devolverle el golpe que le dio el DUX Logroño (3-1) el domingo pasado para mantenerse vivo en el sueño del ascenso y alcanzar la final del play off. El conjunto leridano se encomienda al Recasens, donde ha ganado todos los partidos del 2025, para al menos igualar la desventaja de dos goles del partido de ida fruto de dos tantos en los minutos 89 y 94. En caso de igualar la eliminatoria y forzar la prórroga, el conjunto leridano se vería beneficiado por su mejor clasificación en Liga –fue tercero y el Logroño, cuarto– y pasaría ronda sin necesidad de disputar los penaltis si se mantiene el empate en el global.

Pese al marcador adverso de la ida, el técnico de las leridanas, Rubén López, se volvió a mostrar “muy positivo”, destacando que “el equipo se ha rehecho muy bien de la ida y desde el lunes, las jugadoras querían que el partido fuera el día siguiente y esto es muy buena señal”.

Además, reiteró que “las sensaciones de la ida fueron buenas”, pero asumió que “deberemos cambiar la forma de defender el balón parado, porque nos generaron mucho peligro en dos córners y nos marcaron dos goles así y también tendremos que arriesgar un poco más con el sistema”, tras jugar con cinco defensas en el partido de ida.

Manteniendo su tono optimista, recordó que “será un partido difícil, pero ya les ganamos por 3-1 (el resultado de todos los precedentes esta temporada) cuando vinieron en Liga y aquí en casa lo hemos ganado todo en la segunda vuelta”.

Sobre el Logroño, Rubén López apuntó que “creo que van a jugar un poco más directo y también que las carrileras no jugarán tan arriba. Va a ser más una defensa de cinco que no de tres y las dos jugadoras de arriba tratarán de aprovechar los balones largos”. Pese a estos matices, destacó que “no cambia mucho su estilo jugando fuera, pero sí que como visitantes encajan muchos más goles, aunque serán más defensivas”.

Para el partido, será baja Noe Fernández, máxima goleadora de las leridanas y expulsada en la ida, además de Meri Martorell, por problemas de rodilla. Inés Faddi arrastra problemas de tobillo pero a priori estará disponible para jugar.

El filial del AEM visita al Arratia en la ida del cruce para subir a Segunda RFEF

El primer equipo del club no será el único que dispute hoy el play off, porque una hora antes (11.30) el AEM B disputa el partido de ida de la única eliminatoria del play off de ascenso a Segunda RFEF. El conjunto leridano, que acabó en tercera posición del grupo 3, visita hoy al Arratia vasco, que fue cuarto en el grupo 2 de Tercera RFEF, y definirá la eliminatoria la próxima semana en el Recasens, con el ascenso en juego.