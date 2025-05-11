Marc Márquez afianza su liderato en la caótica fiesta de Zarco en Le Mans

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El piloto francés Johann Zarco (Honda) se ha impuesto este domingo en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Francia, sexta cita del Mundial de motociclismo, por delante de un Marc Márquez (Ducati) que afianza su liderato de la categoría reina gracias a las caídas de sus dos principales rivales, mientras que los españoles Manu González (Kalex) y José Antonio Rueda (KTM) son todavía más líderes de Moto2 y Moto3 al ganar sus respectivas carreras.

En el primer Gran Premio de la historia con más de 300.000 aficionados en el trazado, Zarco se coló entre los favoritos para celebrar el primer triunfo de un piloto galo en casa en más de siete décadas, impidiendo, además, que Ducati desempatase con Honda en el récord de victorias consecutivas.

Tras el de Cannes terminó Marc Márquez, segundo en el 115º podio de su carrera, mientras que Fermín Aldeguer (Ducati) fue tercero. El de Cervera, además, se vio beneficiado por las caídas de sus dos principales rivales, su hermano Alex (Ducati) y el italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

De esta manera, el octocampeón mundial alcanza los 171 puntos en la general, aumentando a 22 unidades su ventaja sobre el segundo, Alex Márquez, y 51 sobre el tercero, 'Pecco', que solo pudo ser decimosexto, fuera de la zona de puntos.

El inicio de la carrera de MotoGP en Le Mans fue caótico. La pista mojada obligó a ondear la bandera blanca y todos los pilotos corrieron hacia boxes para cambiar de moto, y la bandera roja retrasó el inicio de la prueba. Justo antes de empezar, muchos de los participantes, entre ellos los Márquez, regresaron para cambiar otra vez de máquina -con especificaciones de seco-, lo que les condenó a hacer dos 'long laps'.

Una vez apagados los semáforos, Marc Márquez arrebató brevemente el liderato al 'poleman' Fabio Quartararo (Yamaha), pero el francés logró regresar a la posición de privilegio, y Alex y Fermín Aldeguer (Ducati) se colaron entre los dos pilotos. Por detrás, se acababa todo para 'Pecco' Bagnaia (Yamaha), que sufrió una caída en el mismo sitio que el sábado.

Mientras algunos de los pilotos que no lo habían hecho entraron en garajes a cambiar de moto, 'El Diablo' se iba al suelo en la vuelta 5 junto al sudafricano Brad Binder (KTM) y la locura volvió a desatarse en Le Mans.

El '93', tras completar la primera de sus dos 'long laps', pasó a comandar la carrera, aunque su hermano Alex y Aldeguer, que todavía no había cambiado de moto a pesar de que la lluvia amenazaba, cogieron su testigo. Después de caídas, cambios de motos y sanciones, el Gran Premio dejó al francés Johann Zarco (Honda) como líder con nueve segundos de ventaja sobre los Márquez en el ecuador de la prueba.

El ritmo del piloto local aumentaba con el paso de las vueltas, y aunque Marc se iba quedando sin opciones de victoria sí iba incrementando la diferencia con su hermano, que había llegado líder a Francia y que había perdido el primer puesto de la general en la esprint en favor del octocampeón del mundo.

Esta lucha entre los de Cervera finalizó en la vuelta 21 de 26, momento en el que el pequeño de la familia perdió el control de su moto en la curva 2 y acabó en la grava; logró seguir, pero una nueva caída le condenó a firmar su primer 'cero' de la temporada. El murciano Pedro Acosta (KTM) fue el principal beneficiado y subió a posición de podio, aunque a falta de dos giros para el final le superó el también murciano Aldeguer.

Así, Acosta terminó cuarto, justo por delante de Maverick Viñales (KTM), mientras que Raúl Fernández (Aprilia) fue séptimo. Además, Alex Rins (Yamaha) finalizó la prueba duodécimo, y Joan Mir (Honda) no pudo completarla.