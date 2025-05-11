El Hiopos Lleida visita al Barça con la opción de asegurarse la permanencia

La afición leridana volverá a desplazarse en masa en un partido a domicilio. - SEGRE / FREEPIK

El Hiopos Lleida tiene hoy (12.30/Lleida En Joc) la primera oportunidad de asegurar matemáticamente la permanencia sin depender de ningún otro resultado y la afrontará en uno de los desplazamientos más esperados de la temporada, en el Palau Blaugrana ante el Barça de Joan Peñarroya.

El equipo de Gerard Encuentra, que tiene un partido pendiente que disputará el próximo miércoles en Gran Canaria, certificará la permanencia con una victoria ante un Barça que también la necesita para asegurarse el play off, con tres jornadas aún por disputar.

No obstante, el conjunto leridano puede permitirse incluso perder y estaría matemáticamente salvado si hoy también pierde su partido el Coruña, que visita Bilbao después de dar la sorpresa el jueves venciendo al Barça (93-92). De hecho, el Hiopos puede incluso olvidarse del partido del Granada, penúltimo, después de que el Girona superara ayer al Andorra (97-106) y evitara que los nazaríes puedan superar a los burdeos.

Pese a que la situación es propicia para los leridanos, su técnico, Gerard Encuentra, reconoció en rueda de prensa que “queremos lograr la salvación nosotros, no por deméritos de otros, así que necesitamos conseguir una victoria más”. “Vamos con el objetivo de conseguirlo cuanto antes porque a mí me gusta ser más bien cauto y, hasta que la salvación no sea matemática, tranquilidad, la justa”, añadió el entrenador.

La primera de las últimas cinco jornadas para sentenciar la salvación en el año de regreso a la élite será en uno de los desplazamientos más difíciles de la competición, en el que, como es habitual, el Hiopos Lleida estará muy buen arropado por su afición. Desde la entidad leridana se espera otro gran desembarco de aficionados, que en este partido debería ser de alrededor de 500, sumando otro desplazamiento masivo después de los que se produjeron en Badalona y en la primera jornada en Zaragoza.

El equipo leridano se medirá a un Barça que lleva toda la temporada muy mermado por las bajas y que ocupa la quinta plaza en la Liga, con 18 victorias y 12 derrotas y con la clasificación por el play off aún por certificar. Con las notables absencias de Laprovittola, Núñez, Metu y Vesely, el Barça llega después de perder una exigente serie de cinco partidos en Euroliga ante el Mónaco y el jueves perdió en la pista del Coruña.

Cara a cara entre los hermanos Villar

Ante las bajas de Juan Núñez y Nico Laprovittola en el puesto de base, Peñarroya le está dando minutos a Raúl Villar, hermano de Rafa y de tan solo 17 años, pero que ya ha jugado en 9 partidos de Liga. Además, tanto el propio Rafa como Oriol Paulí y Pierre Oriola volverán a medirse a su antiguo club. Villar y Paulí se desvincularon de la disciplina azulgrana el pasado verano, mientras que Oriola fue el capitán azulgrana hasta su marcha en 2022.

El Joventut encarrila su presencia en el play off

El Joventut superó ayer al Baskonia (90-71) y se anotó una victoria clave que prácticamente asegura su presencia en el play off por el título, ya que deja a dos victorias al conjunto vitoriano, con tres partidos pendientes. Además, el Valencia venció al Gran Canaria (86-79).

El Real Madrid visita hoy (18.30) la pista del Breogán en busca de una victoria que le asegure la primera plaza en la Liga regular.