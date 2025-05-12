Ahora sí: ¡Som ACB!

Publicado por Sergi Caufapé/D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida selló ayer la permanencia de forma matemática en la Liga ACB a pesar de perder con contundencia en la pista del Barça (98-72), ya que la derrota del Coruña en Bilbao (79-67), combinada con el triunfo del sábado del Girona en Andorra (97-106), impide que el equipo de Gerard Encuentra caiga hasta el penúltimo puesto de la tabla. Llegó la derrota más dulce de la temporada, pues los cientos de aficionados leridanos que llenaron las gradas convirtieron el Palau en el Barris Nord y pudieron celebrar la salvación al grito de “¡Som ACB!”, mientras los jugadores, cariacontecidos por la derrota, tuvieron que regresar a la pista para saludar.

Cinco minutos duró la resistencia del Hiopos Lleida, que no pudo contar con Bozic por enfermedad, en el Palau. Coincidiendo con las primeras rotaciones, el Barça se situó con una diferencia de 8 puntos (19-11) y Encuentra tuvo que pedir tiempo muerto. Un triple de Brizuela elevó el parcial hasta el 8-0, los azulgranas doblaron a los leridanos y otro acierto desde la línea exterior de Raúl Villar, hermano de Rafa, supuso la máxima renta, de 16 puntos (31-15). Un triple de Walden sobre la bocina frenó el golpe, por decirlo de una forma suave, ya que la superioridad de los azulgranas era notable, especialmente en el tiro exterior (7-2).

Un intercambio de canastas abrió el segundo acto, pero no tardó nada el Barça en recuperar los 16 puntos de diferencia. Willy Hernangómez y Raúl Villar la elevaron a los 17 puntos (42-25) antes del segundo parón de Encuentra, a 6:12 del descanso. Cuatro puntos seguidos del Hiopos Lleida bastaron para que a Peñarroya le entraran las dudas. Sus jugadores se pusieron de nuevo a castigar desde la zona exterior. Punter y Anderson, al que le sobraron gestos que no se le vieron en la Euroliga contra el Mónaco, establecieron los 20 puntos de margen (49-29). Los azulgranas veían la canasta contraria como una piscina, aunque la mayoría de los tiros eran liberados. Peñarroya se permitió el lujo de dar entrada a los jóvenes Grujicic y Keita, para llegar al descanso mandando por 18 puntos (53-35). Miradas puestas en Miribilla, donde el Bilbao estaba ganando al Coruña (42-31).

Si había alguna remota opción de ganar en el Palau, esta se esfumó en el inicio del tercer cuarto, con un parcial de 8-0 de salida y una técnica a Encuentra por pedir una falta sobre Paulí. A pesar de que el técnico leridano pidió dos tiempos muertos casi seguidos, no había manera de parar el ‘tsunami’ azulgrana. Dos triples seguidos de Abrines establecieron una máxima renta de 31 puntos (70-39), mientras el Hiopos Lleida vivía de acciones individuales, sin que llegara a destacar ningún jugador. Parra puso la máxima diferencia del partido con otro triple (80-47) al que respondió Batemon con otro, apenas el segundo del estadounidense. Los 30 puntos fue la desventaja con la que se entró en el último cuarto y los aficionados leridanos empezaron a estar más pendientes de Bilbao, donde el marcador era de 56-49. Muy ajustado.

El partido en el Palau bajó de intensidad por parte local y lo aprovechó el Hiopos Lleida para reducir la diferencia hasta los 22 puntos (86-64). Solo restaba maquillar ligeramente el marcador y estar pendiente de Miribilla, donde llegaban buenas noticias, ya que parecía que al Bilbao no se le iba a escapar el partido. La afición leridana, que ganó por paliza el partido, comenzó a festejar la permanencia, mientras el Barça intentaba llegar al centenar de puntos. Cosas del deporte. Al final, los azulgranas se llevaron la victoria que no supieron conseguir contra Mónaco y Coruña esta semana y los leridanos se marcharon tristes hacia el vestuario. En Bilbao restaban escasos 40 segundos para terminar el partido. Una vez acabó, empezaron los gritos de “¡Som ACB!” y “¡Que boti el Barris Nord!”. El Palau Blaugrana estaba completamente teñido de color burdeos y los jugadores tuvieron que regresar de los vestuarios para celebrar con los aficionados que, esta vez sí, la permanencia en la Liga ACB, estaba más que sellada.