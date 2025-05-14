El ayuntamiento de Lleida acuerda con el Sícoris la cesión de su pabellón para que puedan entrenar y competir otros clubs

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El pabellón Martín Cano del Sícoris Club pasará a formar parte de la red de equipamientos deportivos municipales de Lleida a partir de la próxima temporada. El acuerdo entre el Ayuntamiento y la entidad deportiva permitirá que otros clubs de la ciudad puedan utilizar estas instalaciones para entrenar y competir, optimizando así los recursos deportivos disponibles a la capital del Segrià.

El convenio, que se tendrá que aprobar en el próximo Pleno municipal, tendrá vigencia desde la temporada 2025/26 hasta el 2028, con una dotación económica de 45.000 euros anuales. El concejal jefe, Fèlix Larrosa, ha destacado durante la presentación que "la ciudad crece con alianzas, el pacto y el acuerdo. Estoy muy orgulloso de que dos instituciones como el Sícoris y la Paeria salgan adelante con este acuerdo". El alcalde ha remarcado que la iniciativa surgió del propio club y ha agradecido su generosidad.

Un momento de la presentación del acuerdo entre Paeria y Sícoris Club.Defoto / Ayuntamiento de Lleida

Jackson Quiñónez, concejal de Deportes, ha calificado la jornada como "un día importante en el cual se reafirma la buena relación del club y de la Paeria". El responsable municipal ha explicado que esta colaboración dará respuesta a la creciente demanda de espacios por parte de las entidades deportivas leridanas, aprovechando un equipamiento con capacidad para un millar de personas.

Inversiones significativas para mejorar las instalaciones

Eduard Abella, presidente del Sícoris Club, ha manifestado su satisfacción por un acuerdo que "hace tiempo que buscaban" y que beneficiará tanto al club como al deporte de la ciudad. La entidad realizará una inversión de aproximadamente 350.000 euros para mejorar principalmente el parquet y la cubierta del pabellón, garantizando así unas condiciones óptimas para la práctica deportiva.

Según los términos del convenio, el Sícoris mantendrá la titularidad de la instalación y podrá seguir utilizándola para sus secciones deportivas, mientras que cederá entre 40 y 60 horas semanales al Ayuntamiento de manera coordinada. Una vez el Pleno municipal apruebe el acuerdo, la concejalía de deportes abrirá el periodo para que las entidades interesadas puedan solicitar el uso de este nuevo espacio.

Aprovechar las infraestructuras disponibles para compartirlas

Este convenio, que forma parte del Pacto de estabilidad presupuestaria con Junts, representa un ahorro para el ayuntamiento y una importante fuente de ingresos para el club. El concejal David Melé ha subrayado la importancia de "buscar sinergias y aprovechar las infraestructuras disponibles para compartirlas", especialmente en un contexto donde la demanda de espacios deportivos supera la oferta municipal.

Para garantizar el correcto funcionamiento del acuerdo, se creará una comisión de seguimiento con representantes de ambas partes que evaluará periódicamente la gestión y propondrá los ajustes necesarios. En la visita realizada este mediodía al pabellón han asistido también Jaume Cornadó, vicepresidente del club, y Jordi Cassanya, gerente de la entidad.

El Sícoris Club, fundado el año 1947, se ha consolidado como una institución de referencia en el ámbito cultural y deportivo de Lleida, con varias secciones que promueven la práctica deportiva a todos los niveles.