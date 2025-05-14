El Lleida, cerca de ceder la gestión a un grupo catalán

El Lleida está cerca de cerrar en los próximos días la cesión de su gestión del club a un grupo inversor catalán, lo que de concretarse garantizaría la supervivencia de la entidad azul. Así confía que ocurra el adjunto a la presidencia Marc Torres que, pese a mantener la cautela, es moderadamente optimista en poder cerrar la negociación la próxima semana.

Antes está previsto que concluya la auditoría que ha encargado el club para proporcionar todos los detalles de la situación económica por la que atraviesa la entidad del Camp d’Esports. “Estamos esperando que la auditoría se acabe de cerrar y, si no hay ningún imprevisto, quedará terminada esta semana. A partir de ahí faltará concretar y aclarar algunos detalles, que no dejan de ser importantes, para acabar de rematarlo la próxima semana”, manifestó a este diario Marc Torres.

La auditoría, pendiente de conocerse, arrojará una deuda aproximada de unos 4,8 millones de euros, cifra en la que se incluyen los 1,8 millones de euros que se deben a la Agencia Tributaria y los 2,3 millones a la Seguridad Social, además de los 250.000 euros que se adeudan a la plantilla y el dinero aportado por el presidente Luis Pereira. Este, si se cierra el acuerdo con este grupo inversor, seguiría como socio.

Torres explicó detalladamente el mecanismo que seguirá el proceso de cambio de gestión, que deberá ser sometido a votación en la Asamblea compuesta por 8 socios. Este órgano, donde figuran el exdirector general Vicente Javaloyes y el empresario chino He Jun, que fue incorporado en su día por los hermanos Esteve, será el encargado de tomar la decisión final.

Según precisó el adjunto a la presidencia, para que la propuesta salga adelante solo sería necesario conseguir una mayoría simple en la votación. Destacó, además, que en caso de producirse un empate entre los miembros de la Asamblea, el presidente Luis Pereira dispondría del voto de calidad para resolver la situación.

Además de este grupo inversor local también se interesó por adquirir el club un fondo estadounidense con sede en Miami, pero la opción quedó descartada. El Lleida se enfrenta a unos días de ‘caixa o faixa’.