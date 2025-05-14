El Vila-sana asciende a su tercer equipo a Primera

El Vila-sana esta firmando una temporada histórica, no solo con los éxitos de su primer equipo, que acaba de ganar el Mundial de Clubes femeninos, el segundo título de su historia tras la Supercopa de España que logró a principios de temporada. La cantera tampoco deja de dar alegrías al club del Pla d’Urgell y, después de que el mismo fin de semana en que el equipo conquistaba el mundo en Argentina, los conjuntos Fem 11 y Fem 15 lograran el título de campeones de Catalunya, este pasado domingo el Fem 17 era subcampeón de Catalunya y el equipo de Segunda Catalana lograba el ascenso a Primera, con lo que el club tiene ahora a sus tres primeros equipos en las tres primeras competiciones: la OK Liga, la Nacional Catalana y la Primera Catalana.

“En 2021 fichamos a la mejor jugadora del Mundo, Luchi Agudo, no solo para ganar títulos, también para que la base tuviera a las mejores referentes”, explica Ramon Porta, presidente del club. “El nuestro es un proyecto conjunto, no se trata solo del primer equipo, también de tener a las mejores jugadoras, para que enseñen y formen a la cantera y sirvan de espejo”.

“Tenemos a los mejores entrenadores y los éxitos están llegando poco a poco”, señala Porta. “A partir de los 15 años las jugadoras ya pueden jugar con los equipos sénior y esto es lo que estamos haciendo para mejorar su formación”, añade. El club cuenta con 15 equipos, de los que 9 son femeninos en una apuesta clara desde su fundación.