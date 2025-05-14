El Hiopos Lleida pierde por la mínima en Gran Canaria

Publicado por jordi argilés Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida ha empezado muy enchufado con un Bropleh y Madsen liderando el equipo en ataque y defensa. Los canarios estaban muy erráticos y no conseguían entrar al partido. Esta gran defensa de los de Gerard Encuentra ha dejado en tan sólo 13 puntos en diez minutos al Gran Canaria. El cuarto ha acabado con un 13-19 por los leridanos.

En el segundo cuarto ha reaccionado Gran Canaria con un parcial espectacular de 13-0 hasta el 34-27. Después de un tiempo muerto de Encuentra el parcial ha sido para los leridanos de 0-9 con grandes minutos de Wiggins. El partido ha aumentado en intensidad defensiva y rápidamente han entrado en 'bonus' los equipos. Una última falta de Oriol Pauló ha dejado un ajustado 41-38 al descanso.

En la reanudación, el acierto que no hemos visto a la primera mitad ha llegado a la salida desde los vestuarios con los dos equipos anotando desde la larga distancia. El Hiopos Lleida ha aguantado muy bien el intercambio de canastas con un Batemon y Walden entrando en juego. Los de Encuentra han acabado ganando el cuarto con un triple final de Hasbrouck para dejar el 69-67.

Cuatro triples de Gran Canaria para empezar el cuarto han dejado el partido cuesta arriba para los intereses del Hiopos Lleida con un 81-69. Después de una falta discutible en contra, Gerard Encuentra ha visto la técnica por protestar.

El equipo ha reaccionado de la mano de Batemon desde el tiro libre y Luka Bozic ha acabado empatando el partido a 86 después de unas grandes acciones defensivas del Hiopos Lleida. Una antideportiva que ha significado la expulsión de Villar y un triple de Brussino quedando cuarenta según han sentenciado el partido. Finalmente, el partido se ha acabado con un ajustado 94-90 en el Gran Canaria Arena.