Palomar pasa a segunda ronda en el ITF Junior del CT Lleida

El inicio de los cuadros principales individuales del Catalonia Open-ITF Junior-Club Tennis Lleida no fue demasiado favorable para los representantes leridanos, ya que solo uno de ellos, Víctor Palomar, ha podido avanzar de ronda, mientras que los otros cinco jugadores quedaron eliminados.

Víctor Palomar superó al chileno Juan Esteban Inostroza por 7-5 y 6-3, en lo que fue la única victoria leridana de la jornada, y hoy buscará el pase a la siguiente ronda. Los demás cayeron de la mano de Bruno Melé, que no pudo con el ruso Mikhail Sapozhnikov por 6-3 y 7-5; Adrià Franco, ante el argentino Tomás Re (4) por 6-4 y 6-3; Jordi González, contra el irlandés James McGloughlin (8) por un doble 6-1; Maria Pardo, frente a la búlgara Vanesa Vlahova (4) por 6-1 y 6-0; y Cèlia Torrelles, contra la suiza Nicole Yekaterina (6) por un doble 6-4. Todos los leridanos pertenecen al Club Tennis Lleida. También cayeron en el súper tiebreak en el cuadro de dobles femeninos, la pareja formada por la leridana Cèlia Torrelles y Lara Díez ante Alice Chantilliez y Ana Maye por 1-6, 6-4 y 13-11.