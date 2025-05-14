“Superó mis expectativas”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, concedió una entrevista exclusiva a ESPN tras la victoria del Barça sobre el Real Madrid en el Clásico. En la misma habló sobre los planes de mercado del club, sobre la renovación de Lamine Yamal y también de la gran reacción del equipo después de la dura eliminación en semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán.

Deco reconoció que el rendimiento del equipo, campeón de Copa y de la Supercopa de España y a punto de ganar la Liga, superó sus expectativas de principios de temporada, en especial tras la llegada de un nuevo entrenador, Hansi Flick. “Mi idea al principio de temporada, con los cambios que hicimos, era competir. Competir es luchar por estar ahí. No se puede llegar a la jornada 36 del campeonato sin luchar por ganar. Pero superó un poco las expectativas, porque compitió contra un Real Madrid fuerte, y por un detalle no estamos en una final de Champions. Compitiendo por todo, ganamos la Supercopa, la Copa del Rey... Esa era nuestra idea, este es el camino”, afirmó.

Sobre la renovación de Lamine Yamal, Deco se mostró optimista: “Los jugadores tienen que estar contentos donde están. No veo un lugar mejor para ellos. El chico creció aquí, es de aquí. Esta generación tiene la posibilidad de hacer historia”.

Deco desveló los planes para la próxima temporada, afirmando que el equipo no debería sufrir pérdidas importantes en la plantilla, pero que también necesita buscar algunas soluciones en el mercado. El objetivo, según el técnico azulgrana, será encontrar jugadores con características similares a los principales nombres de la plantilla, como son los brasileños Raphinha y Lamine Yamal. “No creo que este equipo, por su dinámica y alegría, tenga nadie dispuesto a irse. Ya hemos renovado a la mayoría, ahora hay que cuidar a los que están. El año pasado dije que no podíamos perder a nadie. Creo que ahora es lo mismo. De repente sentimos mucha dependencia de Raphinha, de Lamine. Quizás necesitemos jugadores similares, una solución para ellos. La plantilla está bastante equilibrada y en la base también tenemos muchas cosas buenas”, aseguró.

“No hay que hacer un drama de que me vaya”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendió ayer que no podía ser técnico del conjunto blanco “toda la vida” y pidió no hacer “un drama” de su salida, tras ser anunciado como nuevo seleccionador de Brasil a partir del día 26, pero aseguró que respetará “hasta el último día” al club merengue.

Tebas habla de “corrupción deportiva”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró en el Congreso que “intentar influir en los ascensos y descensos de los árbitros es corrupción deportiva”, al ser preguntado por el caso Negreira.

El Barça será ya campeón si hoy no gana el Madrid

El Barça podría ser campeón hoy sin jugar. Y es que si esta noche (21.30) el Real Madrid no logra derrotar al Mallorca en el Bernabéu, el título será matemáticamente azulgrana. Lo que tiene claro el equipo de Flick es que solo necesita dos puntos más. Así que, aunque gane el Madrid, los azulgranas tendrán la posibilidad de repetir el alirón en Cornellà mañana en caso de conseguir la victoria.