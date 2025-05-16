Albert Hermoso, camino de los Juegos de Los Ángeles

Albert Hermoso, el primer jinete leridano de hípica que logró participar en unos Juegos Olímpicos, los de Río de Janeiro 2016, quiere repetir experiencia y ayer arrancó su camino para estar en la cita de Los Ángeles 2028. Arropado por toda la gente que le ha dado su apoyo y respaldo económico estos años, el jinete de Os de Balaguer presentó ayer en la agencia Paddock de Lleida su nuevo proyecto con el que espera repetir la experiencia de hace casi una década.

Hermoso reconoció que se encuentra “preparado” para afrontar este nuevo reto y que “es una visión diferente de la que tuve en Río de Janeiro, donde aprendí muchísimo. Entonces era más joven y tenía más fuerza, pero ahora tengo más experiencia. Lo he estado pensando mucho durante estos dos ciclos olímpicos posteriores, pensando qué necesitaba, y es tener un caballo especial, un equipo que te arrope y un apoyo económico importante”, apuntó.

Para esta carrera hacia los Juegos utilizará dos caballos, Coca AA e Imagine, que llegarán a los Juegos con diez años, “una edad correcta” para un evento de esta índole, reconoce. En el plano deportivo el objetivo es competir en grandes eventos para lograr puntos para el ranking. “Querría acabar este año disputando el Campeonato del Mundo de caballos jóvenes, el que viene conseguir la clasificación para los Juegos Ecuestres Mundiales y al siguiente, antes de los Juegos, estar en el Europeo”, explicó. El jinete de Os de Balaguer se mostró confiado en conseguir su objetivo, a la vez que ambicioso. “No solo me conformo con llegar, quiero estar y hacerlo bien, competir en buenas condiciones y con un caballo más fresco que el que monté en Río. Tengo la sensación de que volveré a unos Juegos Olímpicos, y haré todo lo posible. La experiencia de Río me tiene que servir, pero si voy no es para pasearme y participar, sino para ganar”, aseveró.