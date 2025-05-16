Elia López, futbolista y persona trans: "Solo queremos hacer deporte"

Un momento de la mesa redonda que tuvo lugar ayer en el Cafè del Teatre. - AMADO FORROLLA

“Solo queremos hacer deporte tranquilos”, reclama Elia López, futbolista y persona trans, que participó ayer en la mesa redonda “El Col·lectiu LGTBIQ+ a l’Esport” que se organizó en el Cafè del Teatre con motivo de que mañana se celebra el Día Internacional Contra la LGBTI-fobia. En la misma participó Hugo Marlo, cantante, futbolista y activista trans, entre otros miembos del colectivo y el acto estuvo organizado por Servei d’Atenció Integral al Col·lectiu LGTBIQ+ de la Paeria, que lucha por dar visibilidad al colectivo.

“Hacer deporte ya es un problema porque socialmente eres un chico, pero te etiquetan porque no eres el más macho y al final acabas dejando de hacer deporte”, añade Elia, integrante del FC Fènix, el primer equipo formado por futbolistas trans.

“Hay una cruzada anti trans. Dicen que tenemos ventajas si competimos contra personas cis (aquella cuya identidad de género coincide con el sexo que le fue asignado al nacer), pero no se ha demostrado que tengamos más testosterona o estrófenos. Las personas cis tampoco soportan que les ganemos”, añade.

No se muestra optimista sobre que la situación vaya a mejorar. “Me sabe mal, pero no lo creo. Mira EEUU o Hungría o el Reino Unido. Hay un aumento de las agresiones, especialmente contra las personas trans y gays, como se ve en las estadísticas, pero también hay muchas agresiones que no se denuncian por miedo”, explica. Hugo Marlo cantó el tema ‘Tu luz’, dedicado al joven Alan Montoliu, un menor Trans que se suicidó en Rubí en 2015 tras sufrir bullying.