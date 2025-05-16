Sorribes y Travé arrancan el Europeo con medallas

Sorribes, junto a Chorraut y Goñi, con la medalla de plata que consiguieron ayer en el Europeo. - MARC ETXANIZ/RFEP

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los piragüistas leridanos Laia Sorribes y Miquel Travé se colgaron sendas medallas en su estreno en el Europeo de Vaires-sur-Marne (Francia), como parte de los equipos españoles de Patrullas K1. La palista de Ponts (CN Mig Segre) fue plata formando equipo con las vascas Leire Goñi y Maialen Chorraut, mientras que Travé (Cadí CK) se colgó el bronce en la prueba masculina, junto con David Llorente y Pau Etxaniz, medallista olímpico en el mismo canal donde se disputa el Europeo y también formado en el Cadí CK.

La primera prueba con medallas en juego fue la femenina en Patrullas K1, en la que el equipo español salió en cuarta posición y anotó un tiempo de 100.50, que le dejó por detrás de la República Checa, el equipo inmediatamente anterior y que a la postre se colgó el oro. Ninguno de los otros cinco equipos puedo mejorar los tiempos de la tripleta española, por lo que se acabó colgando la plata que no pudo repetir en la prueba de C1, porque el equipo formado por la leridana Núria Vilarrubla (Cadí CK), Klara Olazabal y Miren Lezcano no salió a competir.

Por su parte, la Patrulla K1 masculina fue bronce, con un crono de 87.40, por detrás de Alemania, que fue oro (85.89) y Francia, plata (86.73). Travé repitió ayer como parte de la patrulla C1, con el también urgelense Marc Vicente (Cadí CK) y Oier Díaz, acabando sextos.

Sorribes participará hoy en las series individuales de K1, Vilarrubla y Vicente en las de C1, y Travé bajará en ambas.