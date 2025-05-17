Arranque sin opciones

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ zaragoza ❘ El Lleida HC se llevó un duro golpe en el primero de los tres partidos de la Final Four para ascender a División de Honor Oro, tras caer ante el anfitrión, el Schär Colores Zaragoza, por un contundente 30-21, lo que le obliga a no fallar hoy ante el OAR Gràcia y mañana ante el Errotabarri si quiere alcanzar una de las dos primeras plazas que otorgan el ascenso. El conjunto leridano fue siempre a remolque ante un rival muy duro y que estuvo más acertado de cara a portería, ya que las leridanas sufrieron para generar ocasiones y se toparon en muchas ocasiones con los palos de la portería zaragozana.

La tensión de la fase final se notó en el arranque, en el que ambos equipos acumularon pérdidas e imprecisiones, haciendo que el primer tanto no llegara hasta el minuto 3, obra de la local Lacazette. El equipo leridano empezó a encontrar acciones liberadas de tiro en su extremo izquierda, Marina Graell, pero esta se topó hasta tres veces con el poste. Tuvo que ser Bastarrica quien abriera el marcador leridano, anotando el 2-1 en el 7. A partir de entonces arrancó el intercambio de golpes con el Zaragoza manteniendo una ventaja entre dos y tres goles hasta el 20 (9-6). Fue entonces cuando el anfitrión se distanció, encontrando goles con mucha más facilidad que un Lleida al que le penalizó su rotación más corta. Así, el parcial en los últimos 10 minutos de la primera parte fue de 9-4 para mandar el partido al descanso con 17-10.

El Lleida cambió la defensa y consiguió reducir distancias poco a poco en el segundo tiempo, liderado por Cati Casasola, que anotó 9 goles, cuatro de ellos de penalti, que sirvieron para acercarse a cinco goles (23-18) cuando quedaban 12 minutos. La propia Casasola volvió a lanzar otro, acompañado de una superioridad de dos minutos, pero esta vez la portera lo paró y, como pasó durante todo el partido, el Zaragoza supo resistir con una menos y sentenció la victoria con un parcial de 3-0 (26-18). Los últimos 10 minutos fueron un trámite, con el Zaragoza alcanzando una máxima renta final de nueve goles (30-21).

El técnico de las leridanas, Iban Raigal, dijo que “tenemos que ser optimistas, porque tenemos las mismas posibilidades que antes, no hay nada perdido”, pero lamentó que “el principal objetivo era disfrutar y el partido nos ha pesado mucho. Tenemos que rehacernos lo antes posible, recuperar sensaciones e ir a ganar al OAR Gràcia”, que se estrenó con victoria ante el Errotabarri (22-28).