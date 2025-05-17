‘El reto es consolidarnos en ACB’

Albert Aliaga y Gerard Encuentra se estrecharon ayer las manos por tercera vez en menos de cuatro años para sellar una relación que va viento en popa, como el equipo y el club, una vez ratificada la permanencia en la ACB mucho antes de lo esperado. “Lo hicimos fácil, nos entendemos, funcionamos muy bien y aún tenemos ilusión para mejorar”, apuntó el técnico durante el acto de presentación de su ampliación de contrato hasta el 2027, acuerdo que adelantó SEGRE. “Veo ambición en todos los niveles: en la gente, en el club y yo también la tengo. Es un proyecto que me motiva mucho. Soy de aquí, tengo muchas ganas de que esto vaya bien y poder seguir mejorando”, aseguró.

“Gerard es un fenómeno social en Lleida, así de claro”, aseveró el presidente del Força Lleida, que no tiene ninguna duda de que “él sabrá gestionar lo bueno y lo malo”, pero avisó de que “somos un club pequeño y debemos tener los pies en el suelo. Lo que se ha hecho hasta ahora es muy grande, y el protagonismo debe seguir siendo de la parte deportiva, encabezada por Gerard y Joaquín (Prado)”.

El técnico leridano no ocultó que “desde dentro se sufre mucho, lo disfrutamos, pero también lo sufrimos. Ha habido muchos momentos en los que nos hemos tenido que hacer fuertes. Hemos construido juntos casi una familia. Creemos que es un proyecto joven, con ganas de crecer. Yo también me siento a gusto y con ganas de crecer igual. Agradezco la confianza a Albert y a toda la junta”.

Encuentra reconoció que el jueves, una vez se hizo oficial su renovación, “tenía el móvil bombardeado de mensajes. Si tuviera que expresarlo con una palabra sería ‘agradecimiento’. Agradecido por todo el cariño y ojalá lo pueda devolver con muchas alegrías”, indicó el técnico, que tiene claros los retos: “seguir creciendo, pero sin querer hacerlo demasiado rápido. Somos conscientes de que esta liga es muy exigente, muy dura, y que el año que viene nos costará mucho. Tenemos una mentalidad ambiciosa y queremos consolidar el proyecto en la mejor Liga de Europa, y ese es un reto apasionante. A partir de ahí, si la temporada lo permite, mirar otros objetivos”.

Por su parte, Aliaga dijo que “no hay límites, no nos marcamos ningún techo”, pero volvió a echar la vista atrás. “Miremos de dónde venimos y dónde estamos. No nos marcamos un techo, pero sí vamos con humildad, sabiendo quiénes somos”.

❘ lleida ❘ El Hiopos Lleida es consciente de que el club se juega este domingo su prestigio ante el Tenerife, un partido que viene muy caldeado por la celebración que hizo el técnico isleño, Txus Vidorreta, a la conclusión del partido, encarándose con el banquillo y la afición de Lleida. “Tenemos que ser inteligentes. Ganemos o perdamos el partido, que lo ganaremos, lo tenemos que ganar con el ambiente. Todos sabemos qué ambiente se espera y qué protagonismo buscarán algunos. No lo alimentemos. Demostremos que en Lleida sabemos hacerlo bien. Llenemos el pabellón, animemos, gritemos, hagamos una fiesta, porque somos ACB, pero con respeto y conocimiento”, dijo Aliaga, que confía en la buena respuesta de la afición. “No nos sancionarán porque somos suficientemente inteligentes. Somos un blanco fácil, pero también sabemos no caer en la trampa, demostremos señorío”, añadió Aliaga, que confirmó que se reforzará la seguridad privada dentro del Barris Nord.

Por su parte, Encuentra no se mordió la lengua. “Sé que hay mucho ruido alrededor del partido, especialmente por los incidentes que hubo con Txus, que todo el mundo lo pudo ver. Creo que fue una falta de respeto. También he leído alguna entrevista en la que se justifica con mentiras. Pero no me quiero rebajar lo más mínimo. Sé que él faltó al respeto en su día y después ha dicho alguna mentira para justificarlo. No quiero hablar más del tema. Ahora quiero hablar del Tenerife y de que el equipo esté centrado en hacer un buen partido, que el pabellón sea una olla de presión y una fiesta para nosotros”, apuntó el técnico del Hiopos.

Txus Vidorreta reconoce su error: “Mi celebración fue excesiva”

Txus Vidorreta, técnico de La Laguna Tenerife, habló ayer de lo sucedido en el partido de ida y reconoció que se equivocó con su comportamiento. “Está claro que fue una celebración excesiva y evidentemente dije en su momento que no la había hecho nunca y que no la iba a volver a repetir”, dijo. No obstante, justició en que “solo fue una celebración, ni agredí, ni insulté, no hubo nada más allá de una excesiva celebración, por lo tanto estaré preparado para cualquier cosa que pueda suceder”, añadió. Vidorreta confía en que “no me conviertan a mí en protagonista en un fin de semana en el que el Hiopos tiene muchas cosas que celebrar, como la permanencia, que era su gran objetivo de la temporada, y la renovación de Encuentra”.