Continúan con opciones

❘ vila-sana ❘ El Vila-sana Cooperativa d’Ivars se mantiene con opciones en la OK Liga después de sufrir ayer más de lo esperado contra el Bembibre (5-2), pero tras conseguir un triunfo que le permite seguir a 5 puntos del líder Gijón cuando quedan 3 jornadas. Además, las asturianas, que ganaron al Palau (3-4) son las rivales en el próximo partido del conjunto del Pla, que atrapó en la segunda posición al Fraga, que falló en Cerdanyola (6-2).

El equipo de Lluís Rodero se vio sorprendido por la puesta en escena de las visitantes, que salieron sin complejos. La leridana Laura Porta y Sanjurjo combinaron a la perfección a los 3 minutos para que la segunda marcara el 0-1. Las dos jugadoras se intercambiaron los papeles poco después y el Bembibre estableció el 0-2 a los 5 minutos. Lluís Rodero no tuvo más remedio que pedir su primer tiempo muerto y poner orden. Sanjurjo estuvo a punto de marcar el tercero, aunque esta vez apareció Salvat. El Vila-sana fue despertando. Victòria Porta fue la primera en intentarlo y Gime Gómez se encontró con la portera visitante. La argentina volvió a probarlo desde lejos y a los 14 minutos llegó el primer tanto de las leridanas. Gime Gómez, con un gran recorte en la frontal, superó a Otegi (1-2). Gómez estuvo a punto de empatar en la siguiente jugada, pero fue Silva quien estableció el 2-2 después de una gran asistencia de Luchi Agudo, que reapareció después de ser baja en Riazor frente al Coruña. El Bembibre probó con Sanjurjo, mientras que Agudo también estuvo cerca del tercero. Felamini, sola ante Otegi, no consiguió definir, mientras que Victòria Porta lo probó con un tiro lejano. Una falta sobre Agudo terminó en una directa que se encargó de lanzar Victòria Porta, que no pudo superar a la portera visitante.

Nada más comenzar la segunda mitad llegó la jugada clave. Victòria Porta superó a Otegi y la leridana celebró el 3-2, sin que la bola llegara a entrar. El árbitro dio el tanto por válido y se lo anotó a Silva, que ni siquiera intervino en la jugada. Las protestas de Carlos Figueroa le costaron la amonestación, pero el colegiado no rectificó. Con la remontada, el Vila-sana comenzó a tener el control de la bola y a no tener tanta prisa. Agudo se encontró de nuevo con Otegi y a los 33 minutos llegó el 4-2 de Victòria Porta, después de otra magistral asistencia de Agudo. El cuarto tanto dejó más tranquilo al cuadro leridano, que jugó a placer el resto del encuentro, con un Bembibre cansado y sin apenas rotación. Gime Gómez tuvo el quinto en una jugada en la que se quedó sola ante la portera visitante. La argentina protagonizó la jugada del 5-2, asistiendo a Silva. Con el quinto tanto de las leridanas se entró en una fase de dominio local pero sin definición. Fueron rotando las jugadoras, con las visitantes sin apenas capacidad de reacción. Entró la canterana Planella a falta de 7 minutos del final y dio algo más de chispa al ataque de las locales. Agudo estuvo cerca del sexto desde lejos y después se encontró con uno de los palos de la portería rival. El Bembibre, que solo supo jugar al contragolpe, lo probó de forma tímida con Varzeas. Planella también tuvo su ocasión y Victòria Porta lo probó desde lejos. La canterana tuvo una de las últimas ocasiones, en la que la bola terminó entrando, pero la jugada estaba invalidada. El 5-2 permite al Vila-sana seguir con opciones a falta de tres jornadas para el final y con uno de los partidos más importantes de la temporada por delante. Las leridanas visitan el sábado, a las 13.00, la pista del líder Gijón, donde están obligadas a imponerse para continuar optando al título de la OK Liga.

“Sabíamos que los goles llegarían”

El técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, manifestó que “hemos salido demasiado pendientes de atacar. Sin embargo, sabíamos que los goles acabarían llegando, trabajando con tranquilidad. Hemos sido muy superiores, especialmente durante la segunda mitad. Seguimos teniendo alguna baja (Horche) y el viaje a Argentina todavía nos pesa, pero hay que seguir”.