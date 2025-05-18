Empate meritorio del Atlètic Lleida: el play-off se decidirá en el Ramon Farrús
Los leridanos se adelantan con dos goles pero acaban empatando en un partido intenso
El partido ha empezado sin un claro dominador de la pelota, imponiéndose sobre todo los pases hacia atrás y las pérdidas al círculo inicial. A partir del cuarto de hora, el Badalona ha dejado de realizar una presión intensa, cosa que ha permitido más el juego del Atlètic Lleida, y este ha hecho un paso adelante creando más ocasiones. En el minuto 21, Moró ha aparecido con una gran jugada y poniendo una centrada que ha servido una pelota perfecta para que Wilber pusiera lo cabe y anotara (0-1). Dos intentos de contraataque por parte del Badalona han sido cortados por Boris y Dauda que, además, han visto la tarjeta amarilla. El conjunto escapolat ha dispuesto de varias llegadas, pero que no han puesto en riesgo a Pau Torres. Finalmente, y después de 4 minutos de añadido, el árbitro ha silbado el final de los primeros 45 minutos.
La segunda mitad se ha iniciado con uno claro dominio del Badalona, que ha ido a por el gol, y que lo ha intentado primero con un chut al palo y después con un gol anulado por fuera de juego. Instantes después, Nil Sauret ha estrellado una pelota en el palo. A pesar de los intentos del Badalona, Boris ha conseguido una gran combinación con Moró y ha puesto el 0-2 en el marcador. En el minuto 70, y después de unas cuantas jugadas del conjunto barcelonés, han conseguido recortar distancias en el electrónico (1-2). El final de partido ha estado muy intenso, sobre todo con los ataques badaloneses, que han sido constantes en los últimos quince minutos. Al 92, el conjunto azul ha podido imponerse a la defensa leridana y empatar el partido (2-2). El conjunto de Gabri ha acabado pidiendo la hora y se ha llevado un empate.
El Atlètic Lleida enfrentará la vuelta de la primera ronda del Play-Off el próximo sábado a las 18:05 en el Ramon Farrús.