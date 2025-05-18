Empate meritorio del Atlètic Lleida: el play-off se decidirá en el Ramon Farrús

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El partido ha empezado sin un claro dominador de la pelota, imponiéndose sobre todo los pases hacia atrás y las pérdidas al círculo inicial. A partir del cuarto de hora, el Badalona ha dejado de realizar una presión intensa, cosa que ha permitido más el juego del Atlètic Lleida, y este ha hecho un paso adelante creando más ocasiones. En el minuto 21, Moró ha aparecido con una gran jugada y poniendo una centrada que ha servido una pelota perfecta para que Wilber pusiera lo cabe y anotara (0-1). Dos intentos de contraataque por parte del Badalona han sido cortados por Boris y Dauda que, además, han visto la tarjeta amarilla. El conjunto escapolat ha dispuesto de varias llegadas, pero que no han puesto en riesgo a Pau Torres. Finalmente, y después de 4 minutos de añadido, el árbitro ha silbado el final de los primeros 45 minutos.

La segunda mitad se ha iniciado con uno claro dominio del Badalona, que ha ido a por el gol, y que lo ha intentado primero con un chut al palo y después con un gol anulado por fuera de juego. Instantes después, Nil Sauret ha estrellado una pelota en el palo. A pesar de los intentos del Badalona, Boris ha conseguido una gran combinación con Moró y ha puesto el 0-2 en el marcador. En el minuto 70, y después de unas cuantas jugadas del conjunto barcelonés, han conseguido recortar distancias en el electrónico (1-2). El final de partido ha estado muy intenso, sobre todo con los ataques badaloneses, que han sido constantes en los últimos quince minutos. Al 92, el conjunto azul ha podido imponerse a la defensa leridana y empatar el partido (2-2). El conjunto de Gabri ha acabado pidiendo la hora y se ha llevado un empate.

El Atlètic Lleida enfrentará la vuelta de la primera ronda del Play-Off el próximo sábado a las 18:05 en el Ramon Farrús.