Ene y Vlahova, campeones del Catalonia ITF Junior

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Catalonia Open-ITF Junior concluyó ayer en las instalaciones del Club Tennis Lleida con el triunfo del rumano Theodor-Matei Ene en categoría masculina y de la búlgara Vanesa Vlahova en la femenina. Ambos tenistas demostraron su superioridad en un torneo que reunió a jóvenes promesas del tenis internacional durante la última semana en la capital del Segrià.

La jornada comenzó con la final femenina donde Vanesa Vlahova, cuarta cabeza de serie, se impuso a la catalana Olívia Poinsot Àvila por 6-2 y 6-4. La subcampeona, hija de la extenista leridana Neus Àvila, no pudo hacer frente al juego de la búlgara. Posteriormente, en la final masculina, el rumano Theodor-Matei Ene, primer favorito del torneo, venció al indio Aradhya Kshitij, segundo cabeza de serie, por 6-4 y 6-3 en un partido que se resolvió en dos sets.

kshitij se quedó a las puertas del doblete tras haberse proclamado campeón el día anterior en la modalidad de dobles, pero no pudo completar su excelente participación con el título individual ante un sólido Ene.

El torneo confirmó una vez más al Club Tennis Lleida como referente en la organización de competiciones juveniles de nivel internacional. El Catalonia Open-ITF Junior es un torneo que forma parte del circuito mundial júnior.