Travé y Dòria, campeones de Europa en la prueba de C1

El palista de La Seu d’Urgell Miquel Travé se proclamó ayer campeón de Europa de eslalon en C1, una prueba absolutamente dominada por el Cadí CK, porque su compañera de equipo, la andorrana Mònica Dòria, se impuso en la prueba femenina de canoa, colgándose también el oro en el canal olímpico de Vaires-sur-Marne, sede de la competición.

El título de ayer significó el segundo metal de Travé en la competición francesa, tras el bronce del jueves en Patrullas K1. El palista de La Seu, que antes disputó la final de K1, en la que fue quinto, ya avisó de su buen estado de forma en la semifinal, en la que empató en lo alto de la tabla de tiempos con el local Nicolas Gestin, con un tiempo de 89.70. No obstante, el leridano bajó antes que el francés en la final, pero su bajada de 87.32 fue inalcanzable para Gestin, que se tuvo que conformar con la plata (88.86) por una penalización en la última puerta. El podio lo competó el eslovaco Ziga Lin Hocevar (89.01), mientras que el otro representante masculino leridano en el C1, el joven Marc Vicente (Cadí CK), fue vigesimoséptimo en la semifinal y no entró en la lucha por las medallas.

De hecho, Travé fue el único leridano que alcanzó una final, aunque participó en dos, porque a su oro en C1 le sumó una quinta plaza en la final anterior de K1. En ella, no pudo igualar la marca de las semifinales (82.85), en las que fue segundo, y finalizó quinto el campeonato (84.02), en el que el checo Jiri Prskavec salió campeón.

En la competición femenina de kayak, la ponsticana Laia Sorribes (CN Mig Segre), plata en Patrullas el jueves junto a Maialen Chorraut –ayer quinta– y Leire Goñi, se quedó cerca de alcanzar la final individual, pero su decimoquinta plaza en las semifinales no fue suficiente.

La cuarta leridana en liza fue Núria Vilarrubla (Cadí CK), que finalizó decimocuarta en las semifinales individuales de C1 y tampoco se pudo meter en la final, en la que se impuso su compañera del Cadí CK Mònica Dòria (103.73). La andorrana se impuso en la final con más de tres segundos de margen sobre sus competidoras, las francesas Laurene Roisin, segunda, y Doriane Delassus, tercera.