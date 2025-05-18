El Hiopos quiere celebrar hoy la permanencia con una victoria de prestigio ante un Tenerife al que le tiene muchas ganas

Algo más de cinco meses han pasado de aquel partido que el Hiopos Lleida jugó y perdió por tan solo tres puntos de diferencia (91-88) en el Santiago Martín de La Laguna, plantando cara a todo un Tenerife, actualmente segundo clasificado de la Liga Endesa. Un tiempo, sin embargo, que no ha servido para hacer olvidar la celebración que el técnico tinerfeño Txus Vidorreta, que fue descalificado por protestar, hizo a la conclusión del encuentro, encarándose con el banquillo y la afición leridana, a la que mandó a dormir haciendo el gesto que ha popularizado Stephen Curry.

La afición burdeos no ha olvidado aquella afrenta, por lo que el partido de esta tarde (17.00) se prevé muy caldeado, de ahí que desde el club se ha llamado a la calma a la afición, pidiendo que se anime pero con sentido común, evitando cualquier incidente que pueda acarrear alguna multa, que sería un mal menor, e incluso el cierre del Barris Nord, ya que no olvidemos que está apercibido después de lo sucedido en el partido ante el Girona.

“Tenemos que ser inteligentes. Ganemos o perdamos el partido, que lo ganaremos, lo tenemos que ganar con el ambiente. Todos sabemos qué ambiente se espera y qué protagonismo buscarán algunos. No lo alimentemos. Demostremos que en Lleida sabemos hacerlo bien. Llenemos el pabellón, animemos, gritemos, hagamos una fiesta, porque somos de ACB, pero con respeto y conocimiento”, avisó Aliaga el viernes.

El propio Vidorreta, consciente de lo que se le viene encima esta tarde en el Barris Nord, que presentará otra gran entrada, intentó también el viernes rebajar la tensión haciendo unas declaraciones en las que reconocía su error, asegurando que se había excedido en la celebración, al tiempo que confiaba en que no fuera el protagonista del partido.

El duelo apenas tiene interés a nivel clasificatorio, ya que el Tenerife tiene prácticamente asegurado el segundo puesto de la Liga y el Hiopos la permanencia, que logró el pasado domingo pese a perder en el Palau. No obstante, el cuadro de Gerard Encuentra quiere la victoria, no solo a modo de revancha sino también para festejar el título de la salvación. “Está claro que el hecho de que estemos salvados y no tengamos un objetivo inmediato, como entrar en play off o algo así, hace difícil mantener la tensión competitiva. Si nos estuviésemos jugando la permanencia iríamos más presionados y tensionados, pero ahora el equipo ha cumplido su objetivo y lo que quiere es disfrutar de los partidos que quedan, especialmente en casa, para agradecer todo el esfuerzo que hace nuestra gente”, dijo.

Encuentra no escondió que el equipo viene cansado después de jugar este jueves y del largo viaje de regreso, aunque confía en llegar con todos los efectivos a punto. Vidorreta, en cambio, no podrá contar con las bajas ya conocidas de Fran Guerra y Joan Sastre, y con Marcelinho Huertas con molestias. Sí estará Ibou Badji, que vuelve al Barris. Además, los tinerfeños vienen de sufrir una gran decepción en la Final Four de la Champions, donde aspiraban al título y acabaron últimos.

El Andorra se salva, el Granada sigue vivo y el Girona, en riesgo

La trigésima segunda jornada de la Liga Endesa arrancó ayer con tres de los cuatro partidos con equipos implicados en el descenso. El MoraBanc Andorra certificó de forma matemática su permanencia después de vencer al ya descendido Leyma Básquet Coruña en el Coliseo (91-104), mientras que el Granada eludió por segundo partido consecutivo el descenso matemático al ganar en casa por 91-82 al Río Breogán. Este triunfo complica un poco más la permanencia del Girona, que ayer cedió en su feudo ante el Valencia (85-91). En el otro partido, el Gran Canaria superó al Joventut por 79-68.