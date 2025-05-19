La afición del Hiopos Lleida vuelve a superarse: despliega una enorme pancarta dedicada a Txus Vidorreta

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La peña Nucli Bordeus del Hiopos Lleida volvió a superarse este domingo. Antes del inicio del partido antre La Laguna Tenerife desplegó una enorme pancarta dedicada a Txus Vidorreta, que no la pudo ver porque se ausentó por una "indisposición". Aparecía una imagen de Gerard Encuentra con el lema “¿Querías dormir?”, y debajo el mensaje: “Bienvenido a tu pesadilla"

Dos seguidores se enfrentan con Encuentra

Por otra parte, al final del partido, mientras Gerard Encuentra entraba en el túnel de los vestuarios, dos seguidores del Tenerife se enfrentaron a él enviándolo a dormir, como hizo Vidorreta en el partido de ida. La rápida intervención de los Mossos evitó un disturbio con aficionados del Hiopos, que les recriminaron la acción.

La ausencia de Vidorreta en el Barris Nord

Txus Vidorreta, el gran esperado por la afición leridana, a la cual se enfrentó después de ganar en la ida, fue el gran ausente en el Barris Nord. El Tenerife, media hora antes del inicio del partido, publicó en la red X un mensaje excusando su presencia por una “indisposición” muy oportuna. “Donde está Vidorreta!” y “Vidorreta se ha cagado!” fueron los cánticos que la afición no paró de repetir durante todo el partido.

Txus Vidorreta fue pillado saliendo del hotel NH Pirineus.Jordi V. Pou

Con respecto al partido, el Hiopos Lleida no pudo festejar con todos los honores el título de la permanencia que consiguió matemáticamente hace una semana en el Palau Blaugrana. Hubo fiesta grande en la grada, pero en la pista faltó acierto en los últimos minutos para conseguir la guinda y tumbar a un Tenerife que tiró de oficio y talento para casi certificar el segundo lugar (72-84). Más información de la crónica deportiva

Gerard Encuentra , en el post-partido: “Han dominado el ritmo”

Gerard Encuentra, entrenador del Hiopos Lleida, reconoció haber “hecho treinta minutos muy igualados” pese a que en el “momento clave del partido, una antideportiva hace que se vayan de seis puntos, y a continuación nos hacen un triple”. El técnico se mostró resignado ante el nivel visitante. “Se encuentran muy cómodos, controlan el ritmo y se aprovechan, tienen muy buen equipo, saben jugar muy bien y así lo han demostrado. Son muy buenos, no se ponen nerviosos en los veinticuatro segundos de posesión, saben jugar mucho, se encuentran, tienen mucha calidad, pasan bien el balón y tienen dos bases que son dos ordenadores. Marce y Bruno han dominado el ritmo en el tramo final, han estado tranquilos y nosotros no hemos podido acelerar el ritmo”, señaló.

L’actuació dels Castellers de Lleida va posar el colofó a la que va ser una festa per celebrar la permanència.Pol Puertas/ACB Photo

Ante esa calidad visitante el técnico confesó haber “hecho muchas cosas tácticas. Con Pierre hacíamos un tipo de defensa con el bloqueo directo, hemos intentado incomodarlos, haciendo cambios en el bloqueo para que no sacaran tanta generación”. Encuentra negó que “el tema físico haya afectado, creo que en casa siempre le ponemos un poco más de corazón. La clave ha sido ponernos seis arriba, era nuestro momento, pero han vuelto rápido y ahí se han aprovechado”. Preguntado por su sensación al volver al Barris Nord después del anuncio de la renovación, dijo estar muy emocionado: “Es indescriptible, agradecimiento, orgullo, piel de gallina, ha sido una pasada la ovación con la que me han recibido, igual que el tifo que ha hecho el Nucli Bordeus, que ha sido espectacular. No sabría describir con palabras la sensación, es algo mágico”, dijo el técnico.