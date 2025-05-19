Al borde del descenso

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Lleida.net Alpicat cedió ayer en el primer partido de la serie para mantenerse en la OK Liga y se queda sin margen de error para conseguir la permanencia después de caer por la mínima en Sant Just (2-1), fruto de un gol a tres minutos del final. El conjunto leridano, que afrontaba la eliminatoria obligado a ganar algún partido fuera de casa sin haberlo hecho aún esta campaña para llevarse la serie, se mantuvo en el partido hasta el final, ayudado por una gran actuación de su portero Xavi Bosch, pero el equipo local se acabó llevando el primer punto gracias a una brillante jugada individual de Xavier Crespo, que obliga al equipo leridano a ganar los dos partidos restantes si quiere salvarse.

El Alpicat arrancó el partido cometiendo algunas imprecisiones, que permitieron que el Sant Just pusiera a prueba al meta Xavi Bosch desde un inicio. No obstante, el meta leridano respondió muy bien a los primeros intentos de Xavier Crespo y Gerard Miquel, el segundo muy claro tras una pérdida del Alpicat.

El equipo local proponía un juego más directo, tratando de buscar lanzamientos rápidos que no consiguieron sorprender a un Xavi Bosch como siempre muy fiable. No obstante, el Alpicat fue quien tuvo la ocasión más clara para romper la igualada inicial, en un tiro potente de Munné al que respondió bien el exlistado Elagi Deitg en el 13.

Poco después fue Joan Ramon Serret quien pudo adelantar a los suyos pero definió alto en un contragolpe que pronto se convirtió en un ataque local en el que Marc Vázquez, del Alpicat, recibió la cartulina azul. Joan Pujalte lanzó la falta directa y, de nuevo, Xavi Bosch le volvió a ganar la partida, pero el propio Pujalte recuperó el balón pegado a la valla de detrás de la portería y encontró el 1-0 con un latigazo directo a la escuadra.

El Alpicat acusó el golpe y estuvo a punto de encajar el segundo tanto en otra ocasión clara de Àlex Joseph en el minuto 17. Iago Vázquez trató de encontrar la reacción para el Alpicat con dos intentos en los últimos compases de primer tiempo, en el que Xavi Bosch tuvo que intervenir una última vez con un tiro del Sant Just desde su propio campo que se envenenó.

Pese a una clara ocasión marrada por Pujalte nada más salir de los vestuarios, fue el Alpicat quien asedió más la portería local en busca del empate. Jan Munné fue quien encontró más opciones de disparo en un inicio, ante una defensa muy encerrada de los locales.

La subida de líneas del Alpicat propiciaba que el equipo local tuviera algunas opciones de salir al contragolpe que no surtieron efecto, como tampoco lo hizo un lanzamiento de penalti de Borja López en el minuto 34, que se encontró con una gran doble intervención del portero leridano. La parada de Xavi Bosch tuvo valor casi doble, porque cuando había pasado poco más de un minuto desde el penalti, Mats Zilken igualó el duelo con un latigazo de media distancia en una transición ofensiva del Alpicat (1-1).

Con el empate, el partido se abrió, dejando espacios para que el Sant Just volviera a encontrar remates con cierta continuidad, aunque casi siempre con poco acierto. De hecho, los pocos disparos que encontraron portería volvieron a ser de Pujalte, a falta de ocho minutos y de cuatro, pero en ambas ocasiones se topó con el casco de Xavi Bosch, que también apareció en medio de ambas acciones para tapar la definición de Burguillos en un dos contra uno en su área.

No obstante, no pudo hacer nada en una brillante definición de Xavier Crespo apareciendo por detrás de la portería, que picó el balón y anotó el 2-1 con un trallazo imparable. El Alpicat arriesgó jugando sin portero en los últimos instantes, pero no encontró la manera de forzar la prórroga y se queda sin margen de error para salvarse.