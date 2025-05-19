Ascenso épico del AEM B en casa

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ El AEM B hizo historia ayer después de imponerse por 1-0 al Arratia en la vuelta de la eliminatoria de play off de ascenso a Segunda RFEF con un gol ‘in extremis’ de Júlia Corredera. Las de Vero Moreno no fallaron en un Recasens repleto después de conseguir un empate a cero en la ida que, sumado al triunfo en casa, les permitió materializar un trabajado ascenso a la categoría de bronce, la inmediatamente inferior a su primer equipo.

En los primeros minutos del partido, el filial leridano salió al campo con la clara intención de dominar el encuentro. Las del Recasens impusieron su juego y estuvieron a punto de adelantarse con dos manos a manos de Abril Francés que la delantera leridana no consiguió materializar.

Con el discurrir de los minutos, las de Vizcaya revertieron la situación, pero fueron incapaces de generarle peligro a un conjunto leridano que se mostró muy seguro en defensa. En la reanudación, el AEM B volvió a tomar el control y, de nuevo, Abril Francés tuvo el gol en sus botas con un tiro lejano que se marchó rozando el travesaño.

Sin embargo, en el minuto 55, el Arratia tuvo la más clara del partido tras un contragolpe que terminó con un remate de Artaraz que se estrelló en el palo diestro de la portería defendida por Xènia Siuraneta. Tras este inicio tan intenso, el ritmo de partido bajó drásticamente y se estancó en una fase de mucho centrocampistmo en la que ninguno de los dos conjuntos generó oportunidades manifiestas de gol.

Todo parecía encaminarse a una prórroga durísima, pero en el minuto 89, el AEM consiguió abrir el marcador con un remate de Júlia Corredera procedente de un córner, desatando así la locura en un Recasens absolutamente encomendado con las suyas.

Tras el gol, el AEM resistió las embestidas finales de un Arratia que no pudo evitar el ascenso de las leridanas y la posterior fiesta que se desató tanto en el terreno de juego como en las gradas, con invasión de campo incluida para celebrar la gesta en el centenario del club.

Vero Moreno: “Este es un premio a años de trabajo”

Tras el partido, la entrenadora del filial del AEM, Vero Moreno, destacó que “el ascenso es un premio brutal después de muchos años de trabajo”. “Conseguirlo de esta manera es lo bonito que tiene el fútbol. Estamos muy contentas y emocionadas por toda la faena que hay detrás de este objetivo”, añadió la entrenadora del conjunto leridano. Por otro lado, también apuntó que el gol ‘in extremis’ de Júlia Corredera hizo “justicia” a lo que vio durante la eliminatoria, que se mantuvo empatada sin goles hasta el último minuto del partido de vuelta en el Recasens.