Colofón histórico

❘ barcelona ❘ El Barça puso ayer el colofón en Montjuïc (falta un partido en la última jornada en San Mamés) a una temporada histórica. Ni la derrota ante el Villarreal (2-3), la primera en LaLiga en este 2025, pudo empañar la última fiesta del curso del equipo azulgrana. Por novena vez en su historia, y en la primera temporada de Hansi Flick en el banquillo, el FC Barcelona cerró la temporada con un doblete (Liga y Copa), además de la Supercopa de España, todos los títulos arrebatados al eterno rival de los barcelonistas, el Real Madrid. La fiesta del título de Liga, que empezó con el pasillo al campeón del Villarreal, acabó con una doble celebración, pues el equipo ‘groguet’ certificó su regreso a la Liga de Campeones.

Tras el partido, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya entregaron junto al presidente blaugrana, Joan Laporta, el título a los futbolistas. Pero fue después, en la fiesta preparada por el club blaugrana, cuando lo dieron todo los jugadores de Hansi Flick, que dieron la vuelta de honor al estadio acompañados de ese triplete.

En el círculo central, teñido de blaugrana y con un arco de ‘Campions’ y una lona con los colores del club con ese mismo lema de campeones, el trofeo de la 28ª Liga de la historia ‘culer’ presidía ese pasillo por el que pasaron todos los miembros del cuerpo técnico, cerrado por Hansi Flick, y los jugadores, siendo Ter Stegen el último en hacerlo para coger ese trofeo y llevarlo al centro del campo, al escenario, y volver a levantarlo al cielo de Barcelona.

Con fuegos artificiales de color blaugrana, el Barça dio rienda suelta a la euforia y los jugadores fueron levantando el trofeo, mientras sonaba el ‘We Are The Champions’ de Queen.Tras hacerse una foto con el triplete –Liga, Copa del Rey y Supercopa de España–, con Pedri, de los más ovacionados, con la camiseta de Ferran Torres, los jugadores hicieron la ‘sardana’ de celebración que se hizo típica en la era de Pep Guardiola, y rompieron corriendo hacia el centro, donde esperaban los tres títulos.

Ya en la parte final de la fiesta, la vuelta de honor puso el colofón con la afición antes de que entraran las familias. Pero Lamine Yamal, sin duda, fue el gran protagonista porque, con el banderín de córner en mano, se marcó un bailoteo con ‘Cat’, la mascota del 125 aniversario.

Después, tanto Lamine como Marc Casadó cambiaron los banderines del córner por dos banderas gigantes, las que suelen animar en la celebración de los goles desde los fondos del estadio, antes de que empezaran las fotos con los trofeos y las atenciones a medios, porque esta vez no hubo parlamentos oficiales de entrenador o capitanes ante la afición, que no obstante se fue feliz, pese a la derrota, tras vivir el fin de fiesta.

❘ barcelona ❘ Hansi Flick aseguró que tiene a su equipo casi al nivel que quiere y desea y, de cara a los próximos años, añadió que tienen que mejorar para aprovechar el potencial de un grupo con hambre de títulos y que tiene “camino por recorrer”, además de matizar que pese a la derrota contra el Villarreal (2-3) está contento de ver a sus jugadores, pese a los días de festejos, estar cerca de ganar a un equipo que logró el billete para la Champions. “Ya sabéis cómo era el equipo (el año pasado) y cómo está ahora, tenéis vosotros la respuesta más que yo. Pero diré que tengo al equipo casi al nivel que quiero. Podemos mejorar, y tenemos que mejorar algunos aspectos. Pero ha sido una temporada fantástica”, comentó en rueda de prensa.

Pero no solo los jugadores, también el staff puede mejorar. “Quizás tengo que aprender a estar más tranquilo durante los partidos, aunque no es fácil. Tengo que aprender a hablar con los árbitros y a ser más tranquilo”, señaló. “Tenemos que mejorar pero tenemos potencial, lo sé. Por supuesto, trabajaremos duro desde el inicio de la siguiente temporada. Es lo que puedo decir. Igual que este año, no nos cansaremos y no tiraremos la toalla en ningún partido. Es nuestra actitud. El presidente me escribió una carta donde decía que no solo era ganar, sino también el cómo ganar. Esto es lo que la afición quiere, y están contentos con cómo jugamos y es fantástico ver este fútbol. En la rúa veía las caras felices de la gente, con algunos que hasta lloraban. Es fantástico y una responsabilidad para los otros años, no es que ya se haya acabado; acabamos de empezar este viaje”, aseguró el técnico alemán de cara a ese futuro inmediato.

La renovación de Lamine, al caer

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, dijo de Lamine en declaraciones a La Vanguardia que “es un genio que disfruta del Barça, que tiene amigos en el Barça y que, además, forma parte de esta generación que con sus compañeros han convivido mucho. Su renovación está prácticamente ya acordada, solamente requiere su ­ratificación”.

“Los títulos de este año han sido especiales”

El capitán del Barcelona, Marc-André ter Stegen, aseguró ayer, durante los festejos del conjunto azulgrana como campeón de Liga, que este ha sido un título “muy especial” para él debido a la lesión de larga duración que le impidió jugar durante la mayor parte de la temporada. “Estos son momentos que se vuelven a disfrutar como nunca. Ya llevo algunos títulos en este club y este ha sido muy especial porque he vuelto a estar bien. Así se valoran mucho más las cosas. Cuando juegas cada tres días a veces no te das cuenta y esto es lo que nos llena a todos”, valoró.

El Espanyol, al borde del descenso

El Leganés venció (0-1) a Las Palmas y se aferró a la permanencia, ya matemática para Alavés y Getafe con sendos triunfos ante Valladolid (0-1) y Mallorca (1-2), mientras que el Espanyol será quien se la juegue al igual que los madrileños en la última jornada tras caer (2-0) ante Osasuna. El Espanyol está obligado a ganar a Las Palmas en casa para seguir en Primera.

Messi, el mejor jugador de todos los tiempos

Leo Messi ha sido reconocido como el ‘Mejor futbolista de todos los tiempos’ por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). La prestigiosa institución, fundada en 1991 con el objetivo de recopilar y analizar todo lo relacionado con el fútbol a nivel mundial, no deja lugar a dudas: el argentino es el número uno.