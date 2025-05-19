El aranés Mari Boya acaba quinto en Imola

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El aranés Mari Boya, del Campos Racing, fue quinto en el Gran Premio de Emilia Romagna de Fórmula 3, que se disputó en Imola. Boya ganó cinco posiciones en la carrera y sumó un 10 puntos. “Estoy muy contento por haber podido demostrar otra vez que podemos pelear por podios y victorias, aunque la suerte no nos acompañe. El equipo ha hecho un gran trabajo y el coche ha ido muy bien. Esta remontada nos da un extra de optimismo para la siguiente ronda, en Mónaco, donde espero que cambie la tendencia y podamos tener un fin de semana limpio para mostrar todo nuestro potencial”, señaló el piloto de Campos Racing, que ocupa la decimotercera posición en el Mundial de F3. La próxima carrera del campeonato se disputa en Mónaco este fin de semana, donde el brasileño Rafael Camara defiende liderato.