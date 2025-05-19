El Vallfogona gana la Liga y sube

Publicado por Miquel Torrades Creado: Actualizado:

El Vallfogona se proclamó campeón del Grupo 15 y consiguió el ascenso directo a Segunda Catalana tras derrotar 3-1 al Coll de Nargó. Los visitantes se adeltantaron en el marcador tras una buena jugada al contraataque que culminó Miguel (0-1). Rápidamente, el Vallfogona reaccionó con dos goles de Assan (2-1), y con este resultado se llegó al descanso.

En la segunda parte, los locales se lanzaron al ataque en búsqueda del gol que les diera la tranquilidad y tuvieron un par de ocasiones claras que detuvo el guardameta rival. En el minuto 83, Pol remató un balón a la salida de un córner e hizo el gol que sentenciaba el partido y el campeonato liguero. Una vez finalizado el encuentro, jugadores y aficionados del Vallfogona celebraron el triunfo juntos con una rúa por el pueblo.