Goleada y broche de oro a la Liga del Barça antes de la final de Champions

La plantilla, cuerpo técnico y directivos del Barça Femení posan con el trofeo de la Liga F. - FC BARCELONA

El Barça celebró el título conquistado la pasada jornada ante el Betis despidiendo la Liga F con otra goleada, esta vez ante el Athletic Club (6-0), en el Estadio Johan Cruyff, escenario de la fiesta de las campeonas con su afición. Lejos de reservarse para la gran cita marcada en rojo de su temporada, la final de la Liga de Campeones del próximo sábado ante el Arsenal, el equipo azulgrana no escatimó esfuerzos.

Las de Pere Romeu recogieron muy rápido los frutos de un inicio muy intenso con el gol a los 2 minutos de Aitana Bonmatí, al que siguió un doblete de Ewa Pajor para dejar prácticamente sentenciado el partido antes del descanso.

El primero, tras asistencia de la propia Bonmatí y el segundo, después de culminar una gran jugada individual de Hansen por banda derecha. La polaca completó así una temporada brillante como máxima realizador de la Liga F con 25 dianas.

La entrada de Pina en el ecuador del segundo tiempo revolucionó el partido ante un rival muy superado que se esperó en bloque bajo, replegado y viéndolas venir, pero no pudo evitar la goleada.

Un final inmejorable, que se completó con la entrega del trofeo por parte de la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y que mantiene alto el listón de juego de un equipo que ya piensa en su cuarta final consecutiva de Champions.