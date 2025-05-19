Verstappen anima el Mundial ante McLaren

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró ayer la victoria en el GP de Emilia Romagna, reinando en Imola por cuarto año consecutivo y superando a Oscar Piastri (McLaren), que no pudo defender la ‘pole’ y se condenó con una innecesaria parada en la vuelta 12. Dos paradas con el coche de seguridad bastaron a Verstappen para afianzar su ventaja, que mantuvo una vez relanzada la carrera a 10 giros para el final ante la inoperancia de los McLaren. Con ello, sumó su segundo triunfo del curso y encabezó un podio en el que le acompañaron los dos McLaren. Piastri conserva el liderato del Mundial, ahora con 13 puntos de ventaja sobre Norris y 22 sobre Verstappen. Mientras, Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron octavo y undécimo, respectivamente.

Una vez apagados los semáforos, Verstappen dio una lección para superar al ‘poleman’ y pasar a comandar la prueba en Imola. Russell se quedó a merced de Norris, que, tras un primer intento en el que casi se fue por el césped, consiguió superarle en el undécimo giro. Piastri intentó un ‘undercut’ sobre ‘Mad Max’ y, tras reincorporarse, comenzó a meterle presión. Sin embargo, la aparición del ‘virtual safety car’ en la vuelta 29 por la parada del coche de Esteban Ocon (Haas) en la recta entre las curvas 7 y 8 hizo saltar todo por los aires.

Verstappen y los otros cuatro pilotos que todavía no habían cambiado ruedas se llevaron parada ‘gratis’. Los Aston Martin, con neumáticos usados de unas 20 vueltas, empezaron a perder posiciones, cayendo a la duodécima plaza Alonso Los Ferrari, en cambio, evidenciaban su gran ritmo con el compuesto medio. Hamilton ascendió a la quinta posición y Leclerc a la sexta. Entonces, el guión volvió a cambiar. Otro problema mecánico del monoplaza de Kimi Antonelli (Mercedes). Verstappen hizo entonces su segunda parada ‘gratuita’ para poner el segundo juego de duros, igual que un Norris que se postulaba. En la vuelta 53, cuando se relanzó la carrera, Piastri no cedió su puesto y el neerlandés comenzó a escaparse, aprovechándose de la lucha de los McLaren. A solo cinco giros para el final de la carrera, Norris consiguió superar a su compañero, pero el líder Verstappen estaba ya a 5 segundos y nadie logró darle caza. De esta forma, el neerlandés encabezó el podio en Imola con los McLaren por detrás.