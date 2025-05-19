Victoria estéril del Juneda, que desciende a Segunda

Publicado por Antoni Bonet Creado: Actualizado:

El Juneda se despidió de Primera Catalana imponiéndose al Júpiter (3-1) en un buen partido. Pero, pese a su victoria, los otros resultados que debían darse no sucedieron y el equipo de Pau Barrufet jugará la próxima temporada en Segunda. El partido fue muy dinámico ante un rival clasificado para el play off de ascenso, y en el minuto 14, el visitante Sánchez hizo lucir a Roca. Una jugada de Masbernat por banda derecha acabó con Aixalà solo ante el portero del Júpiter, pero su disparo salió alto. Genescà puso por delante a los suyos con su gol (0-1) en el minuto 39, pero antes del descanso Pifarré empató para el Juneda (1-1). Ya en la segunda parte el Júpiter se volvió a adelantar en un balon filtrado en el área que Moneo convirtió en el 1-2. El Juneda nunca bajó los brazos, y en el minuto 71, un centro de Lahuerta le llegó al área a Mayoral, que hizo subir el 2-2 al marcador. Tan solo un minuto después, en el saque de una falta, Sans marcó el 3-2 que acabó dando la victoria al Juneda para despedirse de Primera.