El Lleida Handbol prevé 150.000 € de presupuesto

El ascenso logrado este pasado domingo contra todo pronóstico por el Lleida Handbol a la División de Honor Oro, la segunda a nivel estatal femenino, obligará al club a hacer un importante esfuerzo económico para asumir la nueva categoría. Prevé algo más del doble de presupuesto que el que tenía esta temporada, que era de 65.000 euros. “Necesitaríamos 150.000 euros, una cifra con la que creemos que podemos ir tranquilos por la categoría”, aseguró ayer Txema del Rosal, director deportivo del club.

Para cubrir este presupuesto, el Lleida Handbol confía plenamente en las aportaciones de las instituciones. “Tenemos confianza plena, porque ya nos comunicaron que nos apoyarían. Esperamos poder cubrir entre un 60% y un 70% con las subvenciones, ya que la predisposición era muy buena ya de salida, porque tanto el alcalde como el presidente de la Diputación vinieron a los últimos partidos y los dos nos aseguraron que ayudarían al proyecto”, apuntó Del Rosal, que destacó el nivel que ha alcanzado el equipo con este ascenso. “Nos convertimos en el equipo femenino de Lleida, junto con el AEM, que está más alto a nivel estatal”, señaló.

El director deportivo también se congratuló del ascenso a la Liga Iberdrola de dos de los tres equipos canarios que había en la categoría, una circunstancia que “nos ahorrará dos desplazamientos que a nivel de presupuesto es muy importante”, dijo. Aunque el Lleida Handbol tiene hasta la semana que viene para decidir si asume el ascenso o renuncia a él, Del Rosal fue contundente: “Teníamos claro que si lográbamos el ascenso, daríamos un paso adelante y lo asumiríamos. Tenemos una semana para renunciar, pero estamos convencidos de que iremos hacia adelante porque lo tenemos decidido”, señaló.

Tres bajas confirmadas y el club busca un mínimo de tres fichajes

Paralelamente a la disputa del play off de ascenso a la División de Honor Oro, el Lleida Handbol ha ido planificando la próxima temporada. Independientemente de si se lograba o no subir de categoría, el club consiguió el compromiso de todas las jugadoras de continuar, salvo tres casos especiales. Habrá tres bajas seguras, las leridanas Jennyfer Nana y Esther Pérez, que abandonan la práctica del balonmano, y la barcelonesa Sofía Feliu, que deja el equipo. “Como mínimo necesitamos tres jugadoras para paliar las bajas. A partir de ahí veremos qué nos depara el mercado, pero nos gustaría contar con 16 jugadoras séniors”, apuntó Del Rosal. Hace ya tiempo que el club reforzó la portería con la joven Edurne González, que llega del Ascó. El club también se plantea tener un filial.