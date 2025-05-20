Vinícius: “No sabía si estaba en peligro y mi familia también”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El jugador del Real Madrid Vinícius declaró ayer que se sintió ofendido al saber que alguien había colgado un muñeco con su imagen junto a la ciudad deportiva de Valdebebas, ya que se hizo “por racismo y por odio” a su persona y al Real Madrid”, y que se planteó si él o su familia “estaban en peligro”.

Vinícius declaró por videoconferencia como perjudicado en el juicio a cuatro ultras del Atlético de Madrid, para los que Fiscalía pide 4 años de cárcel, acusados de colgar de un puente cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid un muñeco con la camiseta del jugador junto a una pancarta con la leyenda “Madrid odia al Real”. El brasileño dijo que se enteró de lo ocurrido por las redes sociales. “Fue un día muy triste para mí porque desperté por la mañana y vi que había colgado un muñeco con mi camiseta”, explicó. “Me ha afectado en todo. Era un partido importante contra el Atlético, yo estaba muy tranquilo para jugar y cuando me despierto y veo un muñeco colgado con mi nombre no sabía si yo estaba en peligro y mi familia también”, añadió. Preguntado sobre cuál fue el motivo por el que cree que se llevó a cabo esta acción, contestó que “por racismo y por odio contra mi persona y sobre todo con el Real Madrid”.

Por otra parte, el Valencia CF emitió ayer un comunicado exigiendo “una rectificación inmediata” por parte de la productora del documental ‘Baila, Vini’, disponible en la plataforma Netflix, por “falsedades” contra la afición del Valencia por lo ocurrido en Mestalla que “no se corresponde con la realidad”. El comunicado llega después de que en el documental la productora subtitulara los cánticos de ‘tonto, tonto’ sobre Vinícius acontecidos en el partido de la jornada 35 de la temporada 2022-23 entre el Valencia y el Madrid como ‘mono, mono’.

Dos acertantes del Pleno al 15, en Gelves y Pozuelo

Dos boletos acertantes del Pleno al 15 aparecieron esta jornada que, con el premio acumulado de 14, cobrarán la cantidad de 296.653,29 euros. Dichos boletos fueron validados en la población sevillana de Gelves y en Pozuelo de Alarcón (Madrid).